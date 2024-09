Paralizan fonda en La Florida a pocos días de Fiestas Patrias: Municipio argumenta razones sanitarias

12 sept. 2024 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días de que comiencen las Fiestas Patrias, que este año serán XL por cinco días de descanso, la Municipalidad de La Florida, por ordenanza de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, paralizó el levantamiento de una fonda.

La fonda se estaba promocionando por redes y en la web con el nombre "Fiesta Chilenidad La Florida 2024", y se emplaza en Av. Vicuña Mackenna 12.351, paradero 27.

¿Por qué se detuvieron las obras?

De acuerdo a lo expuesto por Eugenio Lagos, dueño de la productora, la razón se debió a tecnicismos que, según sus palabras, no ha podido solucionar. Por dicha razón, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana emitió una ordenanza a la Municipalidad de La Florida para paralizar las obras, argumentando razones sanitarias.

"La complicación ahora son tecnicismos, que tengo la confianza de que aquí a mañana, con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, se puedan solucionar. Aquí no solo está el tema económico, sino que el sueño de muchos floridanos que están programadas para trabajar en estas Fiestas Patrias", dijo Lagos a Meganoticias.

El dueño de la productora sostuvo que "yo contraté a una empresa de seguridad, que a la vez ellos me arrendaron las ambulancias, y por esas cosas de la vida ellos le compraron las ambulancias a una persona, y esa persona falleció y nunca hicieron la transferencia. Por lo tanto, la resolución sanitaria no está vigente de esa ambulancia. ¿Cómo se soluciona? Contratando otra empresa de ambulancias. En el mapa no aparece la zona de niños perdidos, sin embargo, está construida allá. Son tecnicismos que hay que solucionar".

Eugenio también dijo que espera presentar los documento correspondientes para revertir la situación de la fonda, la que, según sus palabras, esperaba a cerca de 3 mil personas diarias en las Fiestas Patrias.

Por su parte, Alejandra Salazar, directora de seguridad municipal de La Florida, dijo que "a nosotros nos llegó una resolución como municipalidad de la Delegación Presidencial a través de la Seremi de Salud, donde dice no ha lugar al desarrollo de esta actividad, por una razón sanitaria de los documentos presentados de la productora a la Seremi".

Salazar recalcó que los motivos de la paralización, a su juicio, "no son solo tecnicismos, son razones fundadas que fueron escritas en esta resolución".

