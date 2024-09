Iván Valenzuela sufre robo mientras cargaba combustible en bencinera autoservicio: "La saqué súper barata"

10 sept. 2024 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el periodista Iván Valenzuela dio a conocer que fue afectado por un robo mientras se encontraba en una bencinera del tipo "autoservicio" en Santiago.

El comunicador precisó que la situación se originó mientras estaba en una bencinera capitalina de autoservicio, instantes en los que un vehículo se estacionó a su lado y un delincuente abrió la puerta del auto para robarle sus pertenencias.

"Me abrió la puerta del auto"

"Eché bencina en una de esas bombas que son de autoservicio y mientras miraba la máquina, se estacionó un auto al lado mío", detalló Valenzuela en el programa radial "Mesa Central". En ese contexto, recordó que "un ‘gallo’ se bajó, me abrió la puerta del auto y me sacó la mochila con todo lo que tenía".

Valenzuela mencionó que las bencineras autoservicio están enteradas de este tipo de delitos. "Es un hurto, literal, porque el auto estaba abierto. De hecho, estaba echando bencina y la máquina dice ‘mantenga el auto cerrado’ y yo dije ‘ay, qué son exagerados’. Y bueno, no son exagerados", confirmó.

"Ni vi a los ladrones. No me pasó nada, la saqué súper barata. Pero me han contado que a una persona le intentaron llevar el auto y se ‘agarró’ con el ladrón", agregó el periodista.

Finalmente, el conductor detalló el buen trato que tuvo con Carabineros, quienes le explicaron, una vez que realizó la denuncia, que "es un tipo de robo en bombas de bencina. Tienes que estar solo y en una máquina de autoservicio". "Así que ojo en las bombas de bencina con autoservicio", concluyó.