"No permite la igualdad ante la ley": Monsalve condena eventual "tráfico de influencias" por chats Hermosilla-Vivanco

08 sept. 2024 - 15:55 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, condenó este domingo 8 de septiembre un posible "tráfico de influencias" luego de que se conocieran de los chats entre Luis Hermosilla, en prisión preventiva por el Caso Audios, y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En las conversaciones de WhatsApp, publicadas por Ciper, queda en evidencia la petición que Vivanco le hizo al influyente abogado para realizar gestiones en el mundo político y judicial que le permitieran obtener el cargo que ostenta desde 2018 en el máximo tribunal del país.

¿Qué dijo Manuel Monsalve?

Tras ser consultado respecto a los chats, Monsalve sostuvo que "hay parte de esas materias que tendrán que ser decisión del Ministerio Público para ver si se investiga eventualmente un delito".

Respecto a la acusación constitucional para destituir a Vivanco que anunciaron diputados del Partido Socialista (PS), el subsecretario sostuvo que esa es una atribución exclusiva del Congreso que no tiene relación con el Gobierno.

"El Congreso es un poder autónomo del Estado", dijo, al precisar que "lo que uno espera es que herramientas de esa naturaleza sean usadas con la mayor seriedad posible y con la mayor fundamentación posible si es que se decide usarlas".

Condena a eventual tráfico de influencias

En referencia directa a los polémicos chats entre Vivanco y Hermosilla, Monsalve indicó: "Yo quiero volver al principio que ha guiado al Gobierno, y esto es bien relevante, a las personas lo que les interesa es que seamos iguales ante la ley".

"El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley, porque permite que haya personas que tengan ventaja y eso no es posible. No es posible permitirlo y, si hubiera, hubiese habido o hay antecedentes o evidencia que indican que eso ocurrió, bueno, eso tiene que ser investigado y sancionado", cerró.

