Le requisan auto a hombre en fiscalización vehicular y se lo lleva amigo con el que juega fútbol: "Ahí nos tomamos algo"

07 sept. 2024 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

Una insólita situación se vivió la mañana de este sábado 7 de septiembre, luego de una fiscalización vehicular realizada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En el lugar, dos autos fueron retirados de circulación, pero lo más curioso es que quien se llevó uno de los móviles (inspector municipal) resultó ser amigo y compañero de equipo de fútbol del hombre que fue multado.

Afortunadamente, lejos de molestarse entre ambos, los dos dieron declaraciones a Meganoticias. De hecho, el más perjudicado sostuvo entre risas que “voy a tener que irme a la cancha caminando... Ahí nos tomamos algo”.

La situación captada por Meganoticias

Rodrigo Ugarte, periodista de Meganoticias, estaba reportando la fiscalización, cuando comprobó lo que vivían los amigos.

Primero entrevistó al dueño de la camioneta que debía ser retirada de las calles. “No he pagado el permiso circulación, es verdad, pero por culpa de las autopistas que nos tiene a los chilenos tremendamente endeudados”, dijo para comenzar.

Enseguida añadió entre risas que “la persona que se lleva el vehículo es amigo mío. Jugamos al fútbol juntos. De hecho, jugamos hoy y voy a tener que irme caminando a la cancha en San Bernardo”.

No se quedó ahí y señaló que “el Ministerio de Transportes es muy drástico, prefiero no decir nada y no alterarme... Ahora hay que pagar todo el gasto que esto implica y ponerme al día con mis deudas de las famosas autopistas... Las calles están llenas de hoyos y se cobra permiso de circulación, no se entiende”.

Una vez que terminó, el profesional de Meganoticias habló con el amigo del sujeto que entregó su vehículo.

“Me llevo la camioneta de mi amigo, así son las cosas. Me castigó, porque me dijo que no me pasará más a buscar para jugar a la pelota”, señaló de buena gana.

Antes del cierre del despacho, el hombre que no pudo seguir circulando con su auto expuso que “vamos a ahorrarnos el mal rato... (En la cancha) ahí nos tomaremos algo”.