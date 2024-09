"Yo les pido perdón": Habla hombre que atropelló a pareja de adultos mayores y dio muerte a mujer de 79 años en Hualpén

03 sept. 2024 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de un vehículo que protagonizó un fatal accidente de tránsito la noche de este domingo recién pasado en la comuna de Hualpén, región del Biobío, habló tras su formalización. El sujeto atropelló a una pareja de adultos mayores, dando muerte a una mujer de 79 años.

El lunes se realizó la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, instancia en la que Samuel Villalonco, de 68 años, quedó con la cautelar de arresto domiciliario total tras ser imputado como autor de los delitos consumados de homicidio imprudente en accidente de tránsito y no prestar auxilio a las víctimas.

¿Qué dijo el imputado?

Tras salir de la audiencia de formalización, Villalonco se acercó a los medios de prensa y dijo algunas palabras en enfocadas en la familia de las víctimas. El hombre comenzó declarando: “Yo les pido perdón, nunca me imaginé lo que había pasado”.

Posteriormente, al ser consultado sobre por qué no se detuvo, el hombre manifestó que “yo no sabía lo que pasó. No supe”, agregando que “estaba oscuro”.

El trágico accidente

En el video registrado por las cámaras de seguridad del lugar, se observa cómo una pareja de adultos mayores se encontraba cruzando un paso peatonal cuando fueron arrollados por el vehículo que estaba detenido en un semáforo.

Como consecuencia de este siniestro falleció una mujer de 79 años, mientras que su acompañante, su cuñado de 76 años, resultó con lesiones menores.