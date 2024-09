"La vida cambia radicalmente por algún pelotudo": El duro mensaje de Boric a conductores ebrios en Fiestas Patrias

02 sept. 2024 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes el lanzamiento de la campaña de seguridad vial para las próximas Fiestas Patrias y realizó una dura crítica a quienes deciden conducir en estado de ebriedad sin pensar en las consecuencias fatales que eso puede ocasionar.

"La vida cambia radicalmente por algún pelotudo"

"La seguridad vial es un tema de todos los días, pero estamos empezando septiembre y septiembre, tiene muchas cosas especiales, es un mes muy cargado de dolores y alegrías", comenzó señalando, a raíz de la campaña "Unidos por un 18 seguro".

"Este año, en particular, nos toca una celebración larga, y queremos que sea solamente de alegría y de encuentro familiar", sostuvo, aludiendo a que muchas veces esta fecha "puede transformarse en una tragedia para toda la vida".

"A mí me ha tocado conocer de cerca las consecuencias de accidentes viales, y cómo de un momento a otro la vida cambia radicalmente por algún estúpido, algún pelotudo que salió diciendo de la fonda o del carrete: 'no te preocupes, si curado manejo mejor'; que no quería pasar las llaves; o que dijo 'solo me tomé dos' cuando eran tres, y da lo mismo, aunque sea media, no tomen si van a manejar", expresó.

"En esto no valen las cuestionas a medias, los intentos de normalización. Si van a manejar, por favor, no tome", insistió, para luego agregar que es importante "que todos seamos particularmente cuidadosos, desde cuestiones que pueden parecer tan obvias como no ir caminando por lugares que no están habilitados, porque puede aparecer un curado. La obligación es de todos".

"Hay que ser pesado con los amigos que les gusta ponerse choritos"

Luego de que una mujer relatara cómo fue perder a un ser querido en un accidente de tránsito, Boric señaló: "los automóviles son facilitadores de la vida, pero mal utilizados, pueden ser un arma mortal que cambia la vida de familias para siempre. Cuántos abrazos, cuántos cumpleaños, cuántas alegrías e historias nos perdimos".

"Por eso hay que ser majadero en esto, molestoso, pesado con los amigos que les gusta ponerse choritos con el copete. Por favor, seamos radicales en esto, tolerancia cero al que está manejando y quiera tomar alcohol. Quítenle las llaves y sean pesados", finalizó.

