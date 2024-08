Decretan prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli por arista "Manicure" en La Araucanía del Caso Convenios

29 ag. 2024 - 00:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Temuco impuso la cautelar de prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli Lepín, imputado por el delito de fraude al fisco en la arista Manicure del Caso Convenios.

Traspaso de recursos

Entre los hechos expuestos por el fiscal Carlos Cornejo, figura el traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional (Gore) de La Araucanía a la Fundación Folab y Educ, fondos que estaban destinados a cursos de peluquería y masoterapia para 200 mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, los que no se realizaron.

También se mencionó el proyecto para promover los emprendimientos turísticos en la provincia de Malleco, lo que tampoco fue ejecutado.

Defensa del imputado

Por parte de la defensa, el abogado Javier Cornejo argumentó que su defendido no tuvo como propósito defraudar al fisco, por lo que en sus actuaciones no hubo dolo.



El imputado no estuvo presente en el Juzgado de Garantía y siguió la audiencia de manera telemática porque está recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, reciento en el que permanecerá en virtud de la cautelar que le fue impuesta este miércoles por el tribunal.

Cabe mencionar que este lunes el gobierno removió a Juan Pablo Leonelli Lepín de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, de la cual era parte, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco lo detuviera en el marco de la investigación por el Caso Manicure, la arista del Caso Convenios en La Araucanía.



"Sobre situaciones que están en el ámbito judicial, esperamos que sean completamente esclarecidas, y en caso de acreditarse responsabilidades penales, que se apliquen las máximas sanciones que establece la ley", dijo el gobierno en el comunicado con el que confirmó su salida de la instancia de diálogo político.

