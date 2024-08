Séptimo retiro: ¿El proyecto tendrá el apoyo suficiente para ser aprobado en el Congreso?

26 ag. 2024 - 21:46 hrs.

¿Qué pasó?

La discusión de un séptimo retiro de fondos de AFP entra en horas clave, ya que se espera que sea votado en particular y en general este martes en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En medio de la cuenta regresiva para definir el futuro de la iniciativa, se abre la pregunta si tiene el piso político para ser aprobada o sólo se quedará en la discusión, como lo han hecho los últimos retiros de fondos tramitados.

¿El séptimo retiro de fondos de AFP tiene el apoyo suficiente para ser aprobado?

El diputado Roberto Arroyo (PSC) aseguró que "yo creo que hoy día es un buen momento para hacer ese retiro. El fantasma de la inflación también lo desacreditamos totalmente".

Sin embargo, Jorge Durán (RN) fue un poco más cauto y señaló "voy a votar a favor efectivamente, pero no sé cómo está el panorama y por eso he tratado de ser cauto en esta oportunidad en no generar falsas expectativas".

Por su parte, el presidente de la comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto, aseguró que "ha ido aumentando el respaldo a esta iniciativa por parte de varios parlamentarios y yo creo que principalmente obedece a que el Gobierno ha estado muy ausente en la discusión y además porque nadie vislumbra con certeza cuál es el acuerdo al que ha llegado el senado con el gobierno respecto a la reforma previsional".

Las críticas al séptimo retiro de fondos de AFP

Casi a un mes de iniciado el debate, en la que asistieron una decena de invitados para plasmar su apoyo o desacuerdo a la iniciativa, el Gobierno sigue sin dar su brazo a torcer por los efectos que tendría en la economía.

"Uno podría anticipar un regreso de la inflación a tasas de dos dígitos, la paralización del mercado de renta fija, un aumento del tipo de cambio por sobre los mil pesos por dólar, una paralización de la inversión y caída del empleo", planteó a finales de julio el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, afirmó que "un eventual séptimo retiro tendría consecuencias devastadoras para la economía. Pedir un crédito hipotecario sería hasta el doble más caro de lo que es hoy día, por el efecto de inflación y efectos tasas".

