"No puedo salir sola de mi casa": Víctimas denuncian a abusador sexual serial en La Florida

¿Qué pasó?

Una diversa cantidad de mujeres han denunciado ser víctimas de un abusador sexual serial que opera en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, hace ya varios años.

En Meganoticias Alerta, las víctimas dieron a conocer que pese a que han denunciado a este sujeto con las autoridades policiales pertinentes, nunca han existido acciones concretas por atraparlo.

¿Qué dijeron las víctimas?

Una de las afectadas comentó que "a mí esto me sucedió 6 años atrás. Yo venía llegando en la mañana, tipo 08:30 horas a mi casa, él me aborda por atrás, me tapa la boca y me dice que me quede callada".

"Luego de eso, me dice que tengo dos opciones, obviamente las dos involucraban abuso sexual. Me dijo que tenía un cuchillo, que si no me quedaba callada me iba a matar, después comienza a tocarme. Menos mal, una vecina escuchó todo desde la ventana de su casa, y en eso que trata de romper mi ropa, la vecina sale y él se va corriendo", detalló.

Posteriormente, Camila, quien fue víctima de este abusador en dos ocasiones, relató que "la primera vez fue el 6 de mayo del 2023. Yo iba camino a mi trabajo a las 07:00 horas, que es la hora que siempre concurre este tipo. Me aborda por atrás y me toca el trasero, después yo me doy vuelta pensando que me iba a robar, pero su única finalidad era tocarme".

En la misma línea, aseguró que la segunda vez fue "este año, nuevamente iba camino a mi trabajo y de nuevo me vuelve a tocar, y yo en pánico salgo corriendo. Es una situación que me tiene muy asustada, ya que, yo ya no puedo salir sola de mi casa".

"Ya no estoy tranquila en la calle", aseveró Camila, agregando que "yo fui a hacer mi denuncia a la Comisaría Los Jardines y estuve esperando con mi hermana dos horas, escuchando risas adentro, y no me querían tomar la denuncia, hasta que salió una carabinera y ella amablemente me tomó mi denuncia".

Tras la presentación de estos casos, otras víctimas del mismo sujeto se acercaron a contar sus testimonios, al mismo tiempo que se recibieron llamados telefónicos de una variedad de afectadas.

