"Charlatán": Sichel anuncia acciones legales contra Luis Hermosilla tras ser nombrado en formalización del Caso Audios

22 ag. 2024

¿Qué pasó?

El actual candidato a alcalde por la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, anunció la presentación de acciones legales en contra del abogado Luis Hermosilla, a quien tildó de "charlatán".

Todo esto, luego de que el excandidato presidencial de Chile Vamos fuera mencionado entre los chats que la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente expuso en esta segunda jornada de formalización del "Caso Audios".

Las conversaciones de Hermosilla sobre Sichel

El nombre de Sichel salió mencionado en una conversación entre Hermosilla y el empresario Álvaro Jalaf, en la época que el exministro de Desarrollo Social fue nombrado presidente de BancoEstado, ya que habrían intentado gestionar un crédito en banco estatal.

De acuerdo al relato del fiscal Miguel Ángel Orellana, Jalaf preguntó: "¿Esto es bueno para nosotros?", a lo que Hermosilla contestó con un "no bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH", en referencia a Andrés Chadwick, antiguo socio del hoy abogado imputado.

Sichel anuncia acciones legales

Ante esta revelación, Sebastián Sichel utilizó sus redes sociales para anunciar acciones legales contra el poderoso letrado ahora investigado por la justicia.

"Presentaremos acciones legales contra el Sr. Hermosilla. Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito. No voy a dejar que charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado", escribió Sichel en su cuenta de X.

