Formalización de Luis Hermosilla: El Ministerio Público buscará acreditar presuntos delitos en el Caso Audios

21 ag. 2024 - 02:54 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 21 de agosto a las 9 de la mañana serán formalizados los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y otros tres funcionarios públicos, todos en el marco del Caso Audios.

El Ministerio Público buscará acreditar los delitos de soborno, delitos tributarios y blanqueo de capitales.

Antecedentes

Hace dos semanas el abogado Luis Hermosilla llegó hasta la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado por el denominado Caso Audios.

Ante las preguntas de la prensa no emitió palabra alguna, pero por más de 4 horas frente al equipo que lleva la investigación insistió en su inocencia.

Aristas del caso

Alberto Pretch, abogado experto en anticorrupción, explicó que "él lo ha negado todo y más bien ha dicho que fueron palabras desafortunadas que se dijeron en una reunión privada”.

"No he ocultado dinero ni bienes provenientes de ningún delito, ni mucho menos me he aprovechado de actividades delictivas", declaró Hermosilla ante el fiscal de la causa.

Investigación

Palabras de Hermosilla que se contradicen con la investigación que lleva el Ministerio Público.

A primera hora de este miércoles 21 de agosto estará sentado en el banquillo durante su audiencia de formalización por delitos tributarios, lavado de activos y cohecho.

Filtración de audio

Desde la filtración del audio hasta la formalización de Luis Hermosilla y parte de los involucrados del caso han pasado 9 meses.

Finalmente, este miércoles será en el Centro de Justicia, donde se defina el futuro de los protagonistas del escándalo financiero más importante del último tiempo.

