¿Hay abandono?: Candidatos a alcalde de Valparaíso se enfrentan por el "deterioro" de la comuna en Indecisos

20 ag. 2024 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

En el segundo capítulo de la nueva temporada de "Indecisos", donde participaron seis de los candidatos a la alcaldía por Valparaíso, se abordó la compleja situación que enfrenta la ciudad en su aspecto patrimonial.

Y es que la la comuna ha sido cuestionada por su deterioro a pesar de haber sido declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Actualmente, ocupa el segundo lugar a nivel nacional de inmuebles protegidos con alteración, y el primer lugar, si hablamos de daños mayores.

"Valparaíso lleva décadas abandonado"

En la sección "Fuego Cruzado", Rodrigo Díaz (Independiente fuera de pacto) señaló que Valparaíso necesita, por sobre todas las cosas, "vertebrar un mínimo indispensable de normas y valores en los cuales la convivencia no es posible. Este es un problema cultural grave".

Sin embargo, la discusión más acalorada llegó cuando Juan Marcelo Valenzuela (Independiente/Partido de la Gente), aseguró que la ciudad está en un estado de completo "abandono e indiferencia", y no solo en su zona patrimonial, sino también sus ascensores, "que no son solo un tema turístico, sino que son un medio de transporte".

Al respecto, Carla Meyer (Independiente) contradijo la visión de Valenzuela y aseguró que "la ciudad no está abandonada. Podemos convenir en que hay un deterioro, pero el abandono significaría no tener una comparación patrimonial, abandono significaría no tener una inversión de un programa centralizado del Estado como es el programa Vive Barrio", explicó.

Todo sobre Indecisos

Por su parte, Rafael González (Independiente/Partido Republicano) coincidió con Valenzuela en que la comuna "lleva décadas abandonada. Decir que no está abandonado es simplemente vivir en una burbuja y no conocer la realidad que enfrenta Valparaíso. Cualquier persona se va a dar cuenta de que si camina desde la Aduana hasta el sector del Almendral, están vandalizados sus principales monumentos".

Alexis Oliveros (Independiente/Partido Social Cristiano) también comentó que la ciudad "hoy en día está abandonada. Da pena caminar por Valparaíso, por las partes del casco histórico. Es impresentable cómo hoy en día están las condiciones".

En tanto, Camila Nieto (Frente Amplio) dijo que "efectivamente existe una corporación, pero todavía no vemos esos frutos. Y, por otro lado, el diagnóstico de los reportajes (periodísticos) está absolutamente claro".