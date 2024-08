"Sentí pena y tristeza": El crudo relato de mujer cuyo auto fue robado e incendiado tras robo a Brinks

19 ag. 2024 - 11:19 hrs.

El viernes 16 de agosto se registró un robo en una sucursal de Brinks en Rancagua, en la región de O'Higgins, que, por el momento, ha dejado un total de 18 detenidos.

En este contexto, las autoridades policiales continúan con las diligencias investigativas, las que el fin de semana pasado terminaron con la detención de una mujer, funcionaria de la empresa de seguridad.

El 'modus operandi' de los delincuentes

El 'modus operandi' de los delincuentes fue el que causó controversia, debido a que llegaron directamente a las bóvedas, amenazando al personal y haciendo una especie de cadena humana, con el fin de traspasar el dinero hacia un vehículo en el que se trasladaban.

A partir de allí, huyeron del lugar, mientras Carabineros los perseguía, lo que derivó en un intercambio de disparos y en la quema de autos en las calles, para obstaculizar el procedimiento policial.

Valentina Quiroga sufrió el robo de su vehículo, el cual terminó incendiado tras robo a Brinks

"Aparece mi auto quemándose y sentí pena y tristeza"

Valentina Quinteros, dueña de uno de los autos quemados tras el asalto a Brinks, conversó este lunes con el matinal "Mucho Gusto" y explicó que su vehículo fue robado horas antes en Alto Rancagua.

"Me levanté para llevar a los niños al colegio y ya no estaba. Revisamos las cámaras y nos dimos cuenta de que (los asaltantes) habían venido con otro auto y que se estacionaron en la plaza… Se demoraron 3 o 4 minutos en llevárselo", sostuvo.

La entrevistada indicó que pensó que el vehículo sería utilizado por los asaltantes para sacar repuestos. Sin embargo, el viernes se enteró de que lo estaban apagando en plena calle, después de ser incendiado en el marco del robo a la empresa de seguridad.

"Aproximadamente a las 12:55 aparece mi auto quemándose y yo sentí pena y tristeza. Pensamos que lo íbamos a recuperar con menos partes y no que iba a estar quemado", indicó.

Ante esto, remarcó que "el auto alguien lo apagó, porque la parte del motor quedo buena. Voy a Carabineros y me dicen que no me puedo acercar al auto y que me espere en la casa porque me van a llamar. Hasta el momento no me han llamado".

El robo de algunas partes del vehículo

En ese instante, Quinteros comentó que un amigo suyo pasó por el sector y se percató de que un desconocido estaba robando las partes buenas del auto —que fue sometido a peritajes— lo que aumentó su preocupación.

"Mi suegro fue a hacer guardia y yo fui a Carabineros a pedir que hubiera un móvil que lo pudiera cuidar", expresó.

La afectada agregó que "nadie me va a responder por el vehículo, porque no estaba asegurado, y tampoco las partes buenas que puedo sacar. No sé qué es lo que quedó, porque robaron las partes y eso es lo que reclamo".

Todo sobre Noticias Chile