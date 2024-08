Alcalde investigado por festivales y su antecesor en prisión preventiva: La realidad de los candidatos en Peñaflor

14 ag. 2024 - 14:29 hrs.

Hace algunos días, el Servel publicó las resoluciones respecto a los candidatos y candidatas que aspiran a competir en las elecciones municipales de octubre próximo. Para el puesto de alcalde, se presentaron 1.538 candidaturas, de las cuales 1.483 fueron aprobadas.

En el caso de Peñaflor, son seis los candidatos que van a disputar el sillón municipal, donde quien corre con ventaja es Nibaldo Meza (DC), el actual alcalde de la comuna.

Sin embargo, el último capítulo de "Hasta Cuándo" mostró los cuestionamientos imperantes contra la actual administración, principalmente ligado al proceso de contratación de ciertas productoras para el desarrollo de festivales en la comuna.

La Contraloría, en un informe publicado en enero de este año, concluyó dos observaciones importantes, por las cuales el organismo fiscalizador instruyó un sumario administrativo.

En primer lugar, que el alcalde no se inhabilitó al contratar vía trato directo a una empresa que trabajó para su campaña de reelección, a pesar de que ello podía constituir un conflicto de interés.

"Hay una recomendación por parte de la Contraloría que indica que en lo sucesivo el alcalde deberá abstenerse, y es lo que hemos hecho", planteó Meza a Mega Investiga.

Mientras que en segundo punto, se plantea que no aplica la justificación efectuada por el municipio para emitir 37 órdenes de compra emitidas a 8 empresas, para la contratación directa de artistas, toda vez que no contaban con la representación exclusiva de ellos.

Además de las observaciones administrativas efectuadas en la Contraloría General de la República, este es un caso donde también se realiza una investigación por parte del Ministerio Público, esto tras una denuncia presentada por uno de los concejales y una autodenuncia del alcalde de la comuna.

Pero Nibaldo Meza no es el único bajo el ojo atento de la Fiscalía. El exalcalde Manuel Fuentes está siendo investigado por la utilización fraudulenta de claves únicas en la recolección de firmas para su candidatura. Causa en la que se allanó su domicilio, encontrando dos armas de fuego, por lo cual fue detenido y permanece en prisión preventiva.

El impacto de "¿Hasta Cuándo?" en Peñaflor

Dos días después de la emisión del capítulo de "Hasta Cuándo", el alcalde se refirió a los cuestionamientos que fueron expuestos por el equipo de Mega Investiga, entregando además su interpretación del citado informe de Contraloría.



“Como verán, queridos vecinos y vecinas, es la propia Contraloría General de la República quien, luego de una auditoría, nos indica que no hay reparos a los gastos efectuados por el Municipio vía trato directo durante el período auditado”, dijo Meza.

Resulta al menos curioso que precisamente en un año electoral, ad portas de las elecciones municipales, se refloten denuncias de hace más de un año atrás. Más aún considerando que, con el paso del tiempo, los diversos informes de auditoría nos han dado la razón”, agregó el alcalde.

Sin embargo, el contexto en el que están actualmente dos de los candidatos a alcalde de Peñaflor, levantó críticas transversales por parte de parlamentarios del distrito N°14.

“Lo que sucede en Peñaflor grafica la descomposición de la política que ha ocurrido en todo Chile en los últimos años. Nosotros hemos apoyado la labor fiscalizadora en particular en Peñaflor y ahora llevamos nuestra propia lista de concejales para las municipales, precisamente con un perfil fiscalizador”, dijo a Mega Investiga el diputado republicano Juan Irarrázaval.

Por su parte, la diputada Camila Musante planteó que era “lamentable la situación de Peñaflor, por una parte, un alcalde que se ve involucrado en mala utilización de recursos acuerdo al mismo reportaje de Mega y, por otra parte, un exalcalde que de manera fraudulenta que haciendo trampas que cometiendo ilícitos intenta llegar a la papeleta”.

Exalcalde en prisión preventiva

Manuel Fuentes Rosales (ex UDI) fue alcalde de la comuna de Peñaflor entre los años 2000 y 2016, cuando fue reemplazado por el actual jefe comunal, a quien precisamente busca vencer en las elecciones municipales de este año.

Pero el camino de retorno de Fuentes al municipio también está envuelto en cuestionamientos. Esto luego de que la Fiscalía Metropolitana Occidente abriera una investigación por, supuestamente, usar de forma fraudulenta claves únicas que habría conseguido a través de Manuel Mallea, funcionario de Chileatiende y parte de su comando.

Por dicha causa, la Fiscalía instruyó diligencias durante el día lunes de esta semana, donde se incluyó la entrada y registro del domicilio de Manuel Fuentes. Lo que allí encontraron, hizo que el candidato a alcalde quedara detenido.

“Se incautaron dos armas de fuego, una de ellas un arma tipo revólver no inscrita a nombre del candidato, y otra arma derechamente prohibida, ya que se trata de un arma con serie borrada”, dijo la Fiscal jefe Alta Complejidad Occidente, Paulina Díaz.

Fuentes pasó a control de detención durante este martes, y fue formalizado por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. En dicha audiencia, se determinó que quedara con la medida cautelar de prisión preventiva.

Tenso Concejo

Durante el mismo día, se realizó el Concejo Municipal Ordinario de la comuna, donde el "elefante en la sala" eran los cuestionamientos que dos días antes se mostraron en las pantallas de Mega.

Fue el concejal José Ignacio Cassina, querellante en la causa de las productoras, quien primero puso el tema sobre la mesa y criticó la interpretación del alcalde respecto de la auditoría de Contraloría. "El mismo informe establece que se tienen que hacer sumarios administrativos por dos cosas".

Además, Cassina comentó respecto a la incorporación del CDE a la causa. "Quiero informar, para la tranquilidad de los vecinos y vecinas, y para la tranquilidad de este Concejo Municipal también, que el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte como abogado de la querella que yo he presentado por los presuntos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, etc".

La respuesta de Meza no se hizo esperar e interpeló duramente al concejal. "Está un poco desesperado, parece que la proximidad de las elecciones lo tiene un poco nervioso".

"Cada persona puede hacer las denuncias que estime pertinentes, para eso existen los canales formales para aquello. Y tratar de reflotar permanentemente situaciones que no tienen ningún asidero, no me hace sino pensar que su desesperación ante la proximidad de las elecciones, lo hacen caer en este tipo de bajeza", le dijo el alcalde al concejal.

Lo cierto es que la situación de dudas que enfrentan los candidatos de Peñaflor presenta un problema para los vecinos de la comuna, quienes deberán elegir en octubre a quien será su alcalde por los próximos cuatro años.

