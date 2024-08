"Seré madre por primera vez": Diputada Karol Cariola anuncia en redes sociales que está embarazada

13 ag. 2024 - 21:29 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola sorprendió al hacer un importante anuncio en sus redes sociales: contó que está embarazada y tiene tres meses de gestación.

La parlamentaria espera a su primer hijo, junto a su pareja Tomás de Rementería. La noticia causó gran revuelo y su publicación se llenó de “me gusta” y comentarios.

¿Qué dijo Cariola?

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, comentó que “han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto, es una decisión consciente”.

Agregó que “seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida”.

Admitió Cariola, quien también mencionó que, con el apoyo de su pareja, Tomás, y el de los hermanitos del bebé, espera vivir este proceso de manera plena.

Agradecimientos

Cariola concluyó su mensaje agradeciendo a sus seguidores por compartir esta etapa de su vida.

“Les agradezco y me alegra hacerles parte de esta noticia que nos tiene entusiasmados y muy felices”, cerró la diputada en su emotiva publicación.