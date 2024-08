"No he comido en cuatro días porque se me pudrió todo": El relato de mujer que lleva una semana sin luz en Pudahuel

08 ag. 2024 - 19:38 hrs.

Debido al sistema frontal que afectó a la región Metropolitana durante los últimos días, habitantes de la comuna de Pudahuel llevan siete días sin luz.

Producto de la falta de suministro eléctrico, algunas las personas se han enfrentado a la pérdida de los alimentos que mantenían refrigerados, no han podido lavar su ropa y tampoco tienen opción para calefaccionarse.

"No he comido en cuatro días porque se me pudrió todo"

El periodista de Meganoticias Ahora, Andrés Pruzzo, estuvo con algunos de los vecinos afectados en Pudahuel, donde una mujer reveló los diversos problemas a los que se ha enfrentado debido a la falta de suministro eléctrico.

"A mí me dicen, vaya a cargar -el celular- no sé a dónde, yo no puedo caminar, tengo artrosis en todo el cuerpo, yo no puedo salir a cargar un celular (…) y eso me complica porque yo estaba acostumbrada a tener estufa eléctrica y no me puedo calentar. Me complica a mí y complica a una persona discapacitada que tengo en la casa", comenzó diciendo.

Después, comentó que "no he comido en cuatro días, porque se me pudrió todo y no tengo plata para comprar". Al ser consultada si la municipalidad de Pudahuel se acercó a ella, dijo que "yo hoy día fui y cero apoyo, cero ayuda".

Otra de las personas afectadas comentó que "no tenemos luz, no podemos calefaccionarnos. Tenemos niños y no podemos lavarles la ropa, ni podemos mandarlos al jardín o al colegio, porque no tienen luz (…) esto fue justo a fin de mes, toda la gente compró y perdió toda la comida".

Enel tiene hasta el fin del jueves para reponer el suministro a 20 mil clientes

Esta mañana, el ministro de Energía, Diego Pardow, entregó detalles sobre el proceso de caducidad de la concesión de Enel y la exigencia de garantizar la reposición del suministro eléctrico dentro de las próximas 24 horas.

Cabe recordar que, como el Gobierno inició el proceso contra Enel, la compañía eléctrica presentó un plan, donde uno de los primeros objetivos es lograr la reposición de 20 mil clientes, plazo que vence al fin de este día jueves.

"Hasta este momento, a las 11:00 horas se han recuperado 12 mil. Faltan 8 mil y tienen hasta las 23:59 para recuperarlos", señaló Pardow.