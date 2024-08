Gobierno inicia proceso de caducidad de la concesión de Enel: Exige mínimos de reposición para las próximas 24 horas

07 ag. 2024 - 21:59 hrs.

¿Qué pasó?

Debido al extenso corte de energía eléctrica que mantiene a varias comunas capitalinas sin luz, el Gobierno analiza compensaciones y ahora anunció una drástica medida.

Lo anterior de sebe a que el Ejecutivo comenzará el proceso de caducidad a la empresa Enel, debido a las tardías y nulas respuestas a las demandas de los clientes.

Ultimátum

El ultimátum establece que Enel debe cumplir con el nuevo plan de recuperación presentado, el cual contempla la conexión de 20.000 clientes durante la jornada del jueves.

Este plan se segmentará en periodos de 24 horas, y si no se logran conectar 20.000 clientes durante el día, el procedimiento avanzará a su siguiente fase administrativa, conocida como fase adversarial.

¿Qué dijo el ministro de Energía?

El ministro de Energía, Diego Pardow, confirmó que el Gobierno ha iniciado el proceso de caducidad de la concesión de Enel.

Esta decisión responde a la solicitud del Presidente Gabriel Boric al titular de la cartera para revisar esta caducidad.

“Los dos planes de recuperación anteriores no se cumplieron, no puede haber una tercera vez. Este plan se va a segmentar en periodos de 24 horas y si no hay 20.000 clientes conectados durante las 24 horas de mañana, este procedimiento se moverá a su siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial”, dijo Pardow.

