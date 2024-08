Los motivos del Gobierno para no reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

06 ag. 2024 - 21:25 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta el Congreso llegó este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, para abordar lo que fueron las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de agosto, en las que Nicolás Maduro se alzó nuevamente como líder del régimen chavista.

Ante los parlamentarios integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y Diputadas, el canciller expuso lo que ha sido la posición del Gobierno y del Presidente Gabriel Boric, quien rápidamente se sumó a los cuestionamientos en todo el mundo que apuntan a un posible fraude.

En ese contexto, señaló que el hecho de que los comicios sean fraudulentos no implican reconocer inmediatamente como presidente electo al opositor Edmundo González Urrutia, por lo que reveló las razones por las que Chile no lo ha hecho.

¿Qué dijo el canciller sobre reconocer a González?

Van Klaveren explicó que "creemos que es muy importante distinguir entre lo que es el proceso electoral y también la condición de un presidente electo. Hasta ahora, contrariamente a lo que se ha afirmado a veces en los medios de comunicación, los países que han reconocido como presidente electo a Edmundo González Urrutia son muy pocos".

Van Klaveren este martes / ATON

"La mayoría de los países ha optado por no reconocer ningún presidente electo, ni al presidente Maduro ni tampoco al candidato González Urrutia. Es la posición de Estados Unidos, es la posición de la Unión Europea, y es la posición de los tres países que están ejerciendo funciones de mediación (Brasil, Colombia y México)", agregó.

En la misma línea, indicó que "también es la posición de algunos otros países que han sostenido que efectivamente Edmundo González ganó la elección, pero que no están en condiciones de ungirlo como presidente electo porque no les corresponde".

Posibilidad de fraude "obviamente es muy alta"

"Quiero decir que tampoco nosotros hemos estado en contacto con la oposición venezolana, y tampoco ha habido una solicitud de reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Por eso mantenemos esa posición", sumó el canciller.

Consultado por la probabilidad de fraude en las elecciones venezolanas, detalló que desde el Gobierno "creemos que obviamente es muy alta. Eso no lo negamos y estamos dispuestos a sostener eso, pero de eso no hay que concluir necesariamente que podamos reconocer al Edmundo González más allá de sus cualidades".

"No repetir la experiencia del presidente encargado Juan Guaidó"

“Más allá del probable resultado de la elección como presidente electo, y justamente en ese contexto, creo que hay un cierto consenso en una gran parte de la comunidad internacional de no repetir la experiencia del presidente encargado Juan Guaidó. Básicamente porque no demostró ser efectiva, no produjo un cambio en Venezuela", mencionó.

El ministro de RREE zanjó que "el periodo de transición entre un presidente y otro es de seis meses en Venezuela. En consecuencia, si es que se contempla la institucionalidad venezolana, el presidente Nicolás Maduro seguirá en el poder seis meses más, incluso si es que se reconociera el triunfo justamente de Edmundo González".

