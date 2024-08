"Todas sus cosas están en la casa. Desapareció sin dejar rastro": El enigmático caso de adulto mayor perdido en El Tabo

02 ag. 2024 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

En un verdadero enigma se ha transformado la desaparición de un hombre de la tercera edad, al cual se le perdió el rastro hace 21 días en la comuna de El Tabo, región de Valparaíso. El hecho tiene en vilo al círculo cercano de Carlos Mariángel Candia, el hombre de 67 años desaparecido.

Esto, por la falta de pistas sobre el eventual paradero del adulto mayor, quien fue visto por última vez el jueves 11 de julio. Desde entonces, vecino, bomberos y hasta personal municipal han intensificado la búsqueda, liderada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Kimberlim Mariangel Jara, hija del adulto mayor, conversó con el medio local El Líder de San Antonio, asegurando que el hombre desapareció mientras la esposa de este estaba fuera de la casa.

"Mi mamá salió a las 10.30 de la mañana del jueves y volvió como a las 2 de dos de la tarde. En ese lapso de tiempo, él no estaba y no hay ninguna razón para que haya ido, porque su teléfono, su carnet, todas sus cosas están en la casa. Desapareció sin dejar rastro.

De acuerdo al mentado medio, tras cumplirse 21 días del hecho, la PDI, en su sitio web, publicó el cartel oficial de desaparecido con la foto de Carlos para extremar los esfuerzos en encontrar al hombre y hallar nuevas pistas que ayudan a localizarlo.

A pesar de los operativos, la desesperanza por encontrar buenas noticias se apodera de la familia. "No sabemos nada nuevo, no tenemos ninguna pista, ningún rastro, no sabemos nada de lo que pudo pasar con él. Las búsquedas por parte de la municipalidad en el sector donde vivimos ya no se están haciendo, la semana pasada hubo una búsqueda de bomberos y no encontramos nada", indicó la hija de Carlos.

A esto se suma que la zona de búsqueda, de por sí, es complicada, llena de quebradas, matorrales y bosques, lo que dificultan más los trabajos en cuestión. De la misma manera, la salud y el ánimo de Vilma Jara, la esposa de Carlos, ha empeorado, predominando en ella un sentimiento de angustia.