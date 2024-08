Juan Guaidó por clandestinidad de María Corina Machado: "No debemos subestimar las amenazas de la dictadura de Maduro"

01 ag. 2024 - 23:38 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, en la Entrevista Prime de Meganoticias Ahora, Juan Guaidó, expresidente encargado de Venezuela y opositor al chavismo, abordó las recientes elecciones presidenciales realizadas en su país, en las que Nicolás Maduro fue proclamado triunfador por el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) tras enfrentarse a Edmundo González.

Las protestas en Venezuela han dejado más de una docena de muertos y se desataron el pasado domingo luego de la cuestionada victoria de Maduro. A nivel mundial, los resultados no han logrado obtener credibilidad, a la espera de que se publiquen las actas oficiales de los comicios.

¿Qué dijo Juan Guaidó en la Entrevista Prime?

Este jueves, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se declaró en la "clandestinidad" por temor a perder la vida y su libertad.

Al respecto, Guaidó señaló que "la dictadura de Maduro no escatima en persecución, en amedrentamiento, en asesinato político, en tortura, y lo digo en primera persona, mi familia estuvo torturada en una cárcel y mi equipo de trabajo".

Captura del video

"No debemos subestimar las amenazas de la dictadura de Maduro. María Corina Machado no está en la clandestinidad, está a resguardo, está entendiendo que enfrenta una dictadura y que no puede exponerse de más", agregó.

Si Maduro entrega las actas "sería confesar su crimen"

Consultado por las actas de las elecciones, sostuvo que el régimen venezolano y Maduro "no las ha enseñado no porque no quiera, es que si las enseña sería confesar su crimen, confesar que inventaron una cifa".

La posible nueva ola migratoria

A propósito de una eventual nueva ola migratoria, Guaidó sostuvo que "si Maduro insiste en usurpar una función, si lo que se fomenta es la impunidad, veremos miles más de migrantes sin duda".

"Lo que queremos es regresar, lo que yo quiero con mi familia es regresar, los miles que están en Chile, la mayoría, quiere regresar a reconstruir Venezuela, a abrazar a su familia", aseguró.

Todo sobre Venezuela