"No fui oída": Madre de Erica Hagan envía carta a tribunales a 10 años del crimen de la estadounidense en Temuco

31 jul. 2024 - 11:55 hrs.

El 5 de septiembre de 2024 se cumplen 10 años del crimen de Erica Hagan, una psicóloga de 22 años que fue asesinada al interior de la residencia del Colegio Bautista de Temuco, en la región de La Araucanía.

La joven había llegado a Chile para realizar una pasantía en dicho establecimiento educacional, donde perdió la vida debido a cuatro golpes mortales que recibió en la cabeza. A casi una década de su asesinato, aún no hay responsables por su muerte.

En marzo pasado, la Fiscalía Regional de La Araucanía informó que el caso sería cerrado, lo que aún no ocurre de manera formal.

"No fui oída"

El martes 30 de julio, la madre de Erica, Regina Dawn O'Neal, le envió una carta al Tribunal de Garantía de Temuco, para sincerar su opinión luego de que la justicia no encontrara culpables en el crimen de su hija.

Erica Hagan (archivo)

"Obligados a investigar en forma diligente y efectiva, no lo hicieron. Testarudamente, se han mantenido con el mínimo esfuerzo, hasta el punto de decidir no perseverar en encontrar a la persona que asesinó a mi hija", señaló en el extracto publicado por LUN.

En la misiva, la madre de la víctima también lanzó dardos contra el actual fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, apuntando a "imparcialidad" e incluso indicó que debió inhabilitarse.

Asimismo, contó que le pidió al fiscal nacional, Ángel Valencia, trasladar el caso a otra fiscalía regional; sin embargo, "no respondió a mi solicitud de reconsideración, no fui oída", acusó.

"La Fiscalía Regional de la Araucanía no ha sido capaz de resolver el brutal asesinato de mi hija Erica, habiendo tenido la posibilidad de continuar hasta resolverlo, pero no, prefirieron cerrarlo y solicitar la comunicación de no perseverar, como si tanta prisa existiera para ello y desatendiendo todos los vacíos, negligencias inexcusables e irregularidades que les planteé por escrito", añadió.

Sobre la investigación, cuestionó que el líder del equipo de investigación de la PDI por el homicidio de Erica, haya sido quien ocultó un peritaje en la muerte de la detective Viviana Vivanco. Contó que ese fue otro de los argumentos que tuvo para solicitar que el caso se investigara en otra fiscalía y por otra policía.

Erica Hagan (archivo)

Piden investigar caso en otra Fiscalía

Ahora la familia de Erica Hagan está solicitando que la Fiscalía Regional de La Araucanía cierre la investigación del caso, para que pueda ser investigado por la Fiscalía de otra región.

Así lo explicó Catalina Castillo, quien es parte del equipo de abogados de Regina Dawn. "Queremos que la Fiscalía cierre la investigación. La madre de Erica ya no quiere nada con la Fiscalía Regional de la Araucanía. Para septiembre está fijada una audiencia donde se debatirá una reapertura o cierre", dijo.

Castillo también detalló que "la fecha de prescripción es de quince años y el 5 de septiembre se cumplen diez. Si se cierra la investigación podemos presentar otra querella, por ejemplo, y que lo vea otra Fiscalía".

Todo sobre Noticias Chile