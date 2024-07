A 4 años del crimen de Ámbar Cornejo: Denise Llanos confesó cómo Hugo Bustamante la convenció de atentar contra su hija

29 jul. 2024 - 18:45 hrs.

Ya son cuatro años sin Ámbar Cornejo. Un 29 de julio de 2020, la joven salió de casa en dirección a la vivienda que compartía su madre Denise Llanos y su pareja Hugo Bustamante, actualmente ambos en la cárcel por su autoría en el crimen.

La menor iba a buscar la pensión alimenticia que mensualmente le depositaba su padre, Ulises Cornejo, a la cuenta bancaria de Llanos. Cuando llegó, los criminales la hicieron entrar a su domicilio, ubicado en calle Covadonga en Villa Alemana, y de allí no salió con vida.

Ese mismo día, Hugo la golpeó, la violó sexualmente junto a Denise y la asesinó, descuartizándola y enterrando sus partes debajo del suelo de la casa. Llanos hizo todo lo que estuvo a su alcance para que Bustamante cometiera el crimen, ayudándolo después a eliminar las huellas de lo ocurrido.

La brutalidad del asesinato se acentúa con la actitud de la madre hacia su hija. ¿Cómo tanta perversión en contra de una persona que dio a luz? La inquietante respuesta la confesó la propia Denise a la periodista Ivonne Toro, autora del libro "La niña Ámbar".

Ámbar Cornejo fue asesinada el 29 de julio de 2020 (archivo)

¿Cómo Bustamante convenció a Llanos de atentar contra Ámbar?

Pese a ser abandonada por su madre, lo que ocurrió después de que Ámbar supiera que Hugo Bustamante era el "Asesino del tambor", la joven continuó siendo leal con ella. Le ocultó al Programa de Intervención Especializada (PIE) —el organismo que debía velar por sus vulnerados derechos— que su mamá se había ido, asegurando que ya estaba mejor con ella.

Denise se había ido de casa para vivir con Hugo, de quien estaba enamorada. Por su parte, él había encontrado a la persona que encajaba con su perfil de psicópata: "Si yo pudiera volver el tiempo atrás, volvería a estar con ella", declaró el asesino en entrevista con la investigadora.

En esa misma conversación, hizo una tétrica confesión sobre la sugerencia que le hizo a Llanos de atentar contra la adolescente: "Yo le dije '¿qué pasaría...?', ella contestó: 'sí, yo estaría de acuerdo, pero después estaría enojada contigo'. Me dice que estaría contenta por un lado, pero después estaría enojada".

Al mismo tiempo que los criminales generaban odio contra Ámbar, ella comenzaba a enrielarse después de un difícil periodo. Retomó el contacto con su padre y su familia paterna, y se enfocó en sus estudios escolares en pleno inicio de la pandemia.

"Me enseñó como a odiarla"

De acuerdo a la versión de Bustamante —Ivonne señala en su libro que no es fácil descifrar cuándo está diciendo la verdad—, Ámbar lo "funó" en Facebook, recordando el crimen que cometió contra Verónica Vásquez y su hijo Eugenio Honorato en 2005.

Por esa supuesta "funa", la gente lo reconocía en la calle y le gritaba "¡asesino!", y perdió clientes en su negocio de venta de almuerzos. La joven de 16 años había colmado su paciencia: "Un día llegó y dijo que no quería a la Ámbar, porque le traía muchos problemas. Me dijo que se tenía que vengar de ella", recordó Denise.

Consultada por el porqué accedió a atentar contra su hija, la madre reveló: "No sé qué pasó por mi mente, por más que trato de encontrarle razonamiento a todo, no lo encuentro (...) De tanto que me había dicho, me enseñó como a odiarla. Me puso a Ámbar como un problema, como conflictiva", confesando que Cornejo era, "en parte", un problema para ser feliz con Bustamante.

"Ella lo odiaba, lo miraba como si viviera en una pocilga. Él estaba enojado, porque siempre lo miró en menos, siempre de pies a cabeza, por eso quería la venganza", añadió la mujer.

Denise Llanos y Hugo Bustamante, los asesinos de Ámbar Cornejo (Aton)

"¿Querías vengarte de Ámbar?"

En "La niña Ámbar", la autora dice que Bustamante ideó un plan para "apoderarse de la pensión de alimentos (que Ulises le depositaba a Denise por Ámbar) y del IFE que le correspondía a Ámbar", monto que también era administrado por la mujer.

"¿Querías vengarte de Ámbar?", le preguntó Toro al sujeto: "Sí, en cierta forma sí. Había rabia, no le voy a decir que no", contestó con certeza, pero a la hora de hablar sobre una planificación fue ambiguo.

La determinación que no tuvo él sobre el tema la demostró ella: Denise llamó por teléfono a su hija para que fuese temprano la mañana del 29 de julio a cobrar la pensión. Previamente, habían mandado al hermano menor de Cornejo a buscar la caja de alimentos que daba la Junaeb por la pandemia. Tenían la casa sola para cometer el crimen.

Cuando Ámbar estaba dentro de la vivienda, Hugo "creo que la amenazó, algo le dijo al oído, no me acuerdo bien", expresó Llanos a la investigadora. La razón de por qué dejó que el hombre abusara de su primogénita es brutal: "Hugo siempre me decía que me iba a matar. Se pone a retarla, después la reté yo".

El cuerpo de Ámbar fue encontrado el 6 de agosto de 2020, pero al mediodía del 29 de julio ella ya estaba muerta. La policía tardó en encontrarlo porque, según Bustamante, siempre vanagloriando su psicopatía, aprendió de sus errores que tuvo en el asesinato de Vásquez y Honorato.

