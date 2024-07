Los desterrados del narcotráfico: El desplazamiento de familias que perdieron sus casas por usurpaciones en Los Ángeles

29 jul. 2024 - 10:33 hrs.

La ciudad de Los Ángeles, ubicada en la región del Biobío, ha experimentado un fenómeno preocupante en los últimos años: el avance silencioso del tráfico de drogas y el crimen organizado en varios barrios de la comuna.

La “Población Chile Barrio” es uno de esos dramáticos ejemplos. En ese lugar, el narcotráfico no es el único problema de sus habitantes. Las bandas establecieron las usurpaciones de viviendas como una nueva forma de expandir su influencia y así controlar los territorios estratégicos para ordenar el crimen organizado.

Según denuncias recibidas por Mega Investiga, las familias son amenazadas, extorsionadas y, en muchos casos, obligadas a abandonar sus hogares bajo el riesgo de sufrir violencia física. O, incluso, la muerte a manos de los sicarios de estas organizaciones.

Así, el miedo se ha convertido en una herramienta poderosa para los narcos. Después de meses de vivir con esa angustia, una mujer, que por razones de seguridad será resguardada y que se identifica como María, entregó su crudo testimonio a Mega Investiga.

“Estaba en mi casa y de repente llegan unos venezolanos y me sacaron con armas. Eran como 6 a 8 de ellos y apuntaron con armas a mi pequeña en el pecho, a mí y mi esposo en la cabeza. Me quitaron mi hogar”, denuncia con tristeza María.

Agrega que la echaron de su casa con la advertencia de que si hablaba le “daban piso” a su familia. “Yo sé dónde viven tus hijos, hablas y te matamos; ándate de aquí antes de reventarte a plomo, nosotros somos del Tren de Aragua”, recuerda la mujer la advertencia que le hicieron los ciudadanos extranjeros.

Para María, la usurpación de viviendas tiene consecuencias devastadoras. El perder su casa va más allá de lo material, dice, pues este escenario de miedo e incertidumbre les ha provocado un trauma psicológico al intentar la reconstrucción de sus vidas.

“Tuve que salir arrancando… imagínese perder mi hogar: 27 años de sacrificio y esfuerzo, y perderlo. Esa es la tristeza más grande que tengo. Y, ahora, vivo de allegada”, lamenta.

Este problema estaría afectando a otras 13 familias en Los Ángeles por las “quitadas” de viviendas de las bandas de narcos que se han instalado en la población Chile.

Carta de ayuda a La Moneda

A comienzos de este año, María le escribió al Presidente Gabriel Boric a través del departamento de gestión ciudadana. En una carta le relató la situación crítica que enfrentaba debido a la usurpación de su casa a manos de delincuentes, además de los problemas económicos que esto mismo le estaba generando. Días después, recibió una respuesta en la que le indicaban que le brindarían orientación sobre los beneficios sociales vigentes a los cuales podría acceder, pero nada respecto a la apropiación violenta de su hogar.

¿Usted le escribió una carta al presidente?

“Me ayudaron a escribirle una carta al presidente para que me ayudaran porque yo les dije: Lo único que les pido es que se hagan cargo de mi hogar, que a mí me quitaron. No importa, yo perdí todo, todo lo de adentro de mi casa. Quedé con lo puesto y les pido que me ayuden a recuperar la casa para que la vendan y así poder irme a otro lugar, o que ellos se hicieran cargo’.”

¿Usted no va a poder volver al barrio?

“No, yo no, porque imagínese que me llamó una vecina y mi casa la tienen llena de cámaras, de todo. Le dije que ya no me dijera nada más, que ya no me llamaran más, porque la pena es grande.”

María asegura que a pesar de haber seguido los canales oficiales y denunciar ante la fiscalía hace varios meses, hasta el cierre de esta nota, nadie se ha puesto en contacto con ella y las familias afectadas para ofrecerles soluciones concretas.

¿Hizo una denuncia?

“Sí, yo hice una denuncia a la fiscalía, pero nada, no saqué nada.”

Fiscalía: “Se están desarrollando diligencias”

Mega Investiga consultó a la Fiscalía Regional del Bíobio por el caso de María y descartaron que no hayan atendido su denuncia. Sostienen que ella tiene carácter de víctima del delito de usurpación violenta.

“Ha habido reuniones que fueron agendadas en la Fiscalía de Los Ángeles a las que ella no concurrió. Por lo tanto, se descarta que la víctima no haya sido atendida por nuestra institución”, sostuvieron.

Frente a la investigación, el Ministerio Público aclaró que la causa está en plena vigencia y con diligencias en curso por parte de la Brigada Antinarcóticos de la PDI.