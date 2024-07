Detienen a acusados de querer ingresar 16 kilos de marihuana adentro de una secadora de ropa en Punta Arenas

25 jul. 2024 - 14:48 hrs.

El pasado miércoles se realizó la audiencia de control de detención de dos sujetos de nacionalidad extranjera que fueron capturados por la Policia de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada Antinarcóticos de Punta Arenas, cuando intentaron retirar una encomienda que contenía 16 kilos de marihuana.

Los sujetos fueron detenidos cuando acudían en un Mazda Demio a retirar una encomienda con droga proveniente de Santiago, gracias a una entrega controlada de droga realizada por la PDI, según lo expuesto por Fiscalía y consignado por el medio regional El Pingüino.

Querían retirar una encomienda con 16 kilos de marihuana

El fiscal (s) Cristian Opazo comunicó a los imputados el inicio de una investigación en su contra por los hechos ocurridos en Punta Arenas, donde a personal policial se le informó acerca de la recepción de una carga proveniente de Santiago con una importante carga de droga oculta en una secadora de ropa.

En ese contexto, y por orden del Ministerio Público, se dio luz verde a una entrega controlada de la encomienda, reemplazando un total de 16 envoltorios de marihuana.

Por otra parte, se pudo detectar que esta técnica suele formar parte del modus operandi de antisociales, situación que encendió las alarmas al detectarse que hace algunos días se envió una gran cantidad de cocaína al interior de una cocina, entrega que no se logró concretar debido a que la encomienda no fue reclamada. El fiscal no descartó la vinculación de los sujetos detenidos.

"Este caso deriva de otras investigaciones de internación de droga a la región en modalidad de encomienda, en este caso era una secadora de ropa. La PDI había detectado que se encontraba droga en el interior de esta encomienda, por lo que se procedió a hacer ayer (lunes) una entrega controlada, se sustituyó la droga, que eran 16 kilos de marihuana, y se procedió a hacer la entrega con agente revelador", dijo el fiscal Opazo.

Además, el fiscal confirmó que los sujetos detenidos fueron formalizados, siendo uno de ellos detenido en el lugar, mientras que con el otro, que también estaba a bordo del vehículo, se procedió con una orden judicial de detención.

Finalmente, uno de ellos quedó con prisión preventiva, y se espera que entre la jornada de este jueves o mañana vierrnes, la Corte de Apelaciones aclare la situación de un segundo sujeto que solo quedó con arresto domiciliario total.

