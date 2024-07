Esta es la zona en la que el Gobierno busca emplazar la nueva cárcel de Alta Seguridad en Santiago

22 jul. 2024 - 22:01 hrs.

¿Qué pasó?

Tras días de incertidumbre, el ministerio de Justicia, Luis Cordero, confirmó que la construcción de la cárcel de Alta Seguridad será en la comuna de Santiago.

Serán 500 plazas las que se levantarán entre el recinto de Santiago 1 y el Ejército, ubicación que ha sido duramente criticada por la alcaldesa Irací Hassler y los parlamentarios de la zona.

¿Dónde se ubicará la cárcel de Alta Seguridad?

"El sitio elegido es aquel que está vinculado a los predios que se encuentran en la actualidad destinados a Gendarmería, en la esquina de Club Hípico...En segundo lugar, al Instituto de Investigación del Ejército que está en esa zona", detalló el ministro de Justicia, Luis Cordero.

En específico, para la construcción de la cárcel de Alta Seguridad se ampliará Santiago 1, en calle Pedro Montt.

"Las razones por las cuales el Ejecutivo ha tomado la decisión de ese lugar es que esa zona se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario", afirmó el ministro.

Críticas de la alcaldesa Hassler

La noticia fue comunicada a primera hora a los parlamentarios de las comisiones de Constitución, Justicia y Seguridad Ciudadana, quienes tendrán que acelerar la tramitación.

Más tarde, la notificada fue la alcaldesa, Irací Hassler, quien públicamente ya se había negado.

"Esta medida improvisada significa que la cura sería peor que la enfermedad. En Santiago no estamos disponibles para hacer una zona de sacrificio para la delincuencia y el crimen organizado", sentenció.

Contrario a la decisión del Presidente, Gabriel Boric, Hassler exigió que esta construcción se realizara en sectores periféricos.

Diputados también se oponen a la ubicación de la cárcel de Alta Seguridad

La diputada Lorena Fries (FA) aseguró que "estoy oficiando a Gendarmería y a otras instituciones para tener clarísimo, por ejemplo, el uso de las 26 hectáreas en Punta Peuco".

La legisladora Alejandra Placencia (PC) expuso que "no tenemos claridad sobre cuáles son las medidas de mitigación, no lo hemos visto y, por tanto, es un tema que nos merece bastantes dudas y en ese sentido no nos convence".

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) dijo que "el tema de hacerlo en un centro urbano, tampoco estamos de acuerdo. Creemos que esos presos tienen que estar en un lugar aislado, que no afecte al barrio".

En tanto, el senador Rojo Edwards (indp) señaló que "Santiago no tiene por qué transformarse en una zona de sacrificio criminal".