"Se pasó la luz roja": Taxista detalla colisión con vehículo manejado por sujeto en estado de ebriedad que acabó volcado

21 jul. 2024 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo 21 de julio se produjo un accidente de tránsito en el que un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol colisionó contra un taxi, volcando su vehículo en la intersección de Diagonal Paraguay con Vicuña Mackenna, en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

Tras realizarle el examen respiratorio de alcohotest, arrojó 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo detenido por Carabineros.

¿Qué se sabe del accidente de tránsito?

Respecto a esta colisión vehicular, Héctor González, conductor del taxi, señaló que "el tipo (quien volcó) venía a exceso de velocidad, perdió estabilidad, después nos dimos cuenta de que venía bajo los efectos del alcohol y se pasó la luz roja, pero full, no atinó a frenar ni nada, yo sentí el impacto solamente. Alcance a frenar un poco, si no habría sido peor".

"El tipo al volcarse se bajó solo del auto, y cuando lo vi caminando medio raro, pensé que podía estar mareado producto del golpe, pero al acercarme a él, noté que estaba bajo los efectos del alcohol, estaba curao (sic)", agregó.

Meganoticias

Posteriormente, aseguró que "al momento en que llegó Carabineros le hicieron la alcoholemia y fue detenido de forma inmediata, porque arrojó, no sé cuánto en la alcoholemia".

Además, detalló que al momento del accidente "iba con un pasajero, el pasajero es un paramédico que me dejó su número de teléfono en caso de tener que declarar como testigo".

"Cuando vimos el auto volcado, él (pasajero) se bajó a apoyarlo y es ahí cuando vimos que el conductor salió por sus propios medios del auto y en forma zigzagueante, y ahí mismo me dijo: 'este tipo está bajo los efectos del alcohol y la droga'. Él por su experiencia se puede dar cuenta", precisó.

Finalmente, aseguró que "yo me encuentro físicamente bien, me siento bien, gracias a Dios aparentemente no tengo nada, solamente los daños materiales. Por eso, de todo lo malo, algo bueno".