Investigan extraña desaparición de hombre en El Tabo: Salió de casa cuando su esposa no estaba y no regresó más

15 jul. 2024 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Total incertidumbre existe en la familia de Carlos Mariangel Candia, un vecino de la comuna de El Tabo, cuya ubicación es desconocida desde el jueves 11 de julio, cuando su esposa lo vio por última vez.

Para sus seres queridos se trata de una extraña desaparición, pues el hombre de 67 años dejó sus pertenencias —celular y carnet de identidad— en casa, por lo que no existe manera de comunicarse con él en aquella zona de la región de Valparaíso.

A cinco días de su extravío, durante la mañana de este lunes, se desarrollará un nuevo operativo de búsqueda por los alrededores del condominio Campo Lindo de San Carlos, sector en el que reside junto a su mujer.

Los detalles de la desaparición de Carlos Mariangel Candia

Las primeras horas de aquel 11 de julio transcurrieron con normalidad, hasta que a las 10:30 horas, la esposa de Carlos, Vilma Jara, salió de casa. Según relató Kimberlim Mariangel Jara, hija del adulto mayor, él ya no estaba cuando su madre regresó, lo que fue cerca de las 13:50 horas.

Carlos Mariangel Candia lleva cinco días desaparecido en El Tabo (Facebook)

"En ese lapso de tiempo (poco más de tres horas), él no estaba y no hay ninguna razón para que se haya ido, porque todas sus cosas estaban en la casa y en todas las búsquedas que hemos hecho desde el jueves no hemos encontrado ni una sola pista. Desapareció por completo, sin dejar rastro", aseguró la primogénita.

Al principio, Vilma pensó que su marido había salido del domicilio a realizar un trámite, molestándose con él por no estar en casa. La preocupación fue en ascenso a medida que transcurrían las horas sin que el sujeto regresara.

"Mi mamá me llamó. Estaba un poco molesta de que no estuviera y así la fui llamando para saber si había llegado. Ya en la tarde estaba asustada y le escribí a un vecino; empezaron de inmediato a buscar acá en el bosque y las quebradas que hay en todo este sector. Hasta el momento, no hemos tenido información", agregó.

La denuncia por presunta desgracia se presentó en la noche del mismo jueves en Carabineros y, desde entonces, la familia ha recibido el apoyo de su comunidad, Bomberos y del municipio de El Tabo.

Imagen referencial (archivo Aton)

Intensas labores de búsqueda

Kimberlim aseguró que, aparentemente, su padre es una persona sana: "No tenía controles médicos. No hay indicios claros de lo que pudo haber pasado. La ropa y unas zapatillas negras que él usaba no están en la casa".

En cuanto al operativo de este lunes, El Líder de San Antonio consignó que participarán diez funcionarios de Seguridad Pública que apoyarán las labores que están realizando vecinos, Bomberos y trabajadores de la municipalidad desde el 11 de julio; rastreando los bosques y quebradas donde presuntamente habría desaparecido el hombre.