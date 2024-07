Desalojan imprenta que fue tomada hace 4 años en Santiago: Encontraron un machete y drogas

10 jul. 2024 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este miércoles se desarrolló un desalojo en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, en una propiedad en cuyo interior se encontró un machete y drogas.

Al momento del procedimiento no se encontraban personas en la casa, la cual estuvo tomada durante cuatro años y estaría asociada con el narcotráfico.

¿Qué se sabe del desalojo en la ex imprenta en Santiago?

La vivienda está ubicada en el sector de Lira, en cercanías de General Gana, y anteriormente funcionaba como una imprenta hasta que en 2020 fue tomada.

Los ocupantes no solo vivían en el lugar, sino que también comenzaron a arrendar habitaciones, mientras que el dueño de la ex imprenta no pudo recuperarla, pese a que efectuó una demanda.

Finalmente, recurrió al municipio y se convirtió en la propiedad número 67 en ser desalojada con la ayuda de la Municipalidad, que cuenta con un listado de 85 domicilios tomados.

Habían intentado vender la ex imprenta tomada en Santiago

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, expuso que "de manera fraudulenta habían tratado vender este lugar, haciéndose pasar por los dueños. Incluso, tenían un comprador, en un proceso que estaba avanzado, y eso es tremendamente grave".

Cabe señalar que la notaría que estaba efectuando la transacción notó que había irregularidades, y por eso finalmente no se concretó la venta.

Hallazgos en el desalojo de la ex imprenta en Santiago

Al interior del recinto se encontraron herramientas que pertenecían a la imprenta hace por lo menos cuatro años. Incluso, algunas fueron reducidas y vendidas como chatarra. Además, se encontró un machete que fue inmediatamente incautado por personal municipal y entregado a Carabineros.

De acuerdo a los residentes del sector, la propiedad estaba rodeada de hechos delictuales.

"Lo hechos que señalaban los vecinos y vecinas, y que también se hicieron denuncias -pero sería parte de la investigación demostrarlo- tendrían que ver con incivilidades, pero también se encontró restos de droga en este lugar, que identificaron perros de Carabineros y, por tanto, al menos habría consumo y podría haber habido microtráfico este lugar", expuso Irací Hassler.