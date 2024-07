Subsidio Eléctrico: Alcaldes anuncian asistencia municipal para ayudar a vecinos a postular al beneficio

02 jul. 2024 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y la alcaldesa de Calera de Tango, Hortensia Mora, anunciaron este martes un plan de asistencia municipal para ayudar a vecinos a postular al Subsidio Eléctrico, a propósito del alza en las cuentas de la luz por el descongelamiento de las tarifas.

Recordemos que hasta el 14 de julio, en subsidioelectrico.cl, se puede solicitar el único apoyo definido por el Gobierno hasta ahora, el que está dirigido al 40% de la población más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Sin embargo, este lunes el Gobierno anunció que se presentará un proyecto de ley para ampliar la cobertura del beneficio de 1,5 a 5 millones de hogares, con el fin de amortiguar el gasto de las familias más vulnerables.

¿Qué dijeron los alcaldes por la asistencia municipal?

Matthei aseguró sobre el subsidio que "hay muchas interrogantes todavía de a quiénes les va a tocar, como les va a tocar. Hay muchas dudas, mucha angustia en las personas. El plazo es absolutamente insuficiente, nosotros calculábamos que con el 40% íbamos a atender a 11 mil personas, probablemente sean más".

Matthei junto a Codina y Mora / ATON

"Muchas de esas personas realmente no saben postular, muchos son adultos mayores que no tienen la Clave Única, que no saben como hacerlo y que se angustian. Vamos a estar atendiendo durante los próximos 15 días en diferentes puntos de la comuna", añadió.

La jefa comunal sostuvo que "lo que no se sabe tampoco es de dónde va a salir el dinero, es bastante dinero que va a tener que poner el Gobierno (...) lo que todo esto demuestra finalmente es que necesitamos volver a crecer como país. Es algo que nos debiera unir a todos. Tenemos que tratar de lograr crecimiento económico, pero también mayor equidad social. Eso es lo que nos está pidiendo Chile a gritos".

Piden flexibilizar el subsidio a quienes tienen deuda y aumentar el plazo de postulación

Por su parte, Codina afirmó que "debe de manera especial el Gobierno analizar la posibilidad de que a esos grupos que son prioritarios, por ejemplo con jefatura de hogar femenina o con familiares con dependencia severa o discapacidad, en vez de la exigencia de que todos tienen que estar estrictamente al día en el pago de sus cuentas de electricidad, entender que debiera entregarse a los municipios la posibilidad de evaluar socialmente a esas familias".

"Las dolencias, las enfermedades que tienen familiares postrados de los jefes de hogar les impide estar al día", expuso, por lo que reiteró que la idea es "que este subsidio realmente llegue a la gente que más necesita y que esa gente que justamente no logra llegar a fin de mes no sean los que queden relegados y fuera de este subsidio".

El alcalde cerró que "nos parece prioritario ampliar, extender el plazo dos semanas para comunas por ejemplo como la nuestra, que tienen más de 130 mil personas elegibles para poder postular a este subsidio. Se va a generar una tremenda demanda día a día de casi 10 mil personas que van a necesitar probablemente algún tipo de acompañamiento o guía".

