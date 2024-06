"No se lo voy a aceptar": La respuesta de Boric a una vecina que aseguró que los extranjeros "tienen todo gratis"

27 jun. 2024 - 19:55 hrs.

Una intensa conversación tuvo este jueves el Presidente Gabriel Boric con miembros de la junta de vecinos de la población Silva Henríquez de Punta Arenas, a propósito de su visita oficial a la región de Magallanes.

Según se aprecia en un video compartido por Emol, varias vecinas se acercaron al Mandatario para reclamarle por los problemas que están sufriendo en su barrio.

El Jefe de Estado escuchó a las mujeres atentamente, pero el cruce de palabras comenzó a subir de tono cuando una de ellas le reclamó por los beneficios que estaría recibiendo la población extranjera.

"Tienen casa, tienen salud, tienen todo gratis"

"Si nosotros los chilenos nos vamos al país de ellos ¿nos van a dar las garantías que tienen? Tienen casa, tienen salud, tienen todo gratis", expuso la vecina.

"Tenemos que esperar como 20 años para que nos den casa y a los otros le dan gratis", sostuvo otra.

Boric se mostró en desacuerdo con estas afirmaciones. "Eso no se lo voy a aceptar, es que no se lo voy a aceptar porque no es cierto", les respondió.

"A nadie se le está regalando nada de la nada. Este como mito que dice que a los extranjeros se le regalan casas por ser extranjeros no es cierto, postulan como cualquiera", continuó molesto.

"Muéstreme un caso, dígame un caso", dijo el Mandatario, dirigiéndose a la primera vecina. "No me diga 'yo tengo gente (que sabe)' señora, dígame nombre y apellido y yo voy a verificar ese caso", añadió.

"El problema que tienen ustedes independiente de esto es real"

Posterior a eso, las mujeres siguieron interpelando a Boric por el estado de su población, a lo que él reconoció que "el problema que tienen ustedes independiente de esto es real, y a ese problema, como Estado, tenemos que darle una situación".

"Le voy a pedir al delegado que se haga una mesa de trabajo con ustedes", sumó, asegurando que "yo personalmente voy a ir a verlo, no voy a avisar, voy a ir de sorpresa. Qué bien que estén organizados para cuidar su barrio".

Luego, comenzó a despedirse de las vecinas. "No se enoje tanto" bromeó diciéndole a una de las mujeres que lo había confrontado, a lo que ella le explicó que Silva Henríquez "era una población bonita, una población decente, tranquila, con parques. Ahora los niños ni siquiera tienen donde jugar".

"Lo entiendo perfecto y tenemos que recuperar esos espacios", zanjó al respecto el Jefe de Estado.

