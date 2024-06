"Así no se puede vivir": Condominio de casas nuevas en Isla de Maipo quedó completamente inundado tras lluvias

18 jun. 2024 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

Tal como ya había sido anunciado, un nuevo sistema frontal está afectando a la zona centro del país. Durante este martes 18 de junio se han registrado lluvias intensas en la Región Metropolitana, las cuales han provocado inundaciones en algunos sectores.

Esto fue lo que ocurrió en la comuna de Isla de Maipo, donde el agua ingresó a varias casas del condominio La Reserva. Lo llamativo del asunto es que muchas de estas viviendas están prácticamente nuevas.

"Así no se puede vivir"

El periodista Karim Butte realizó un despacho para "Mucho Gusto" desde el lugar, comprobando in situ las condiciones en que quedaron las propiedades que, según informó, tienen menos de dos años de haber sido entregadas.

"Son casas que tienen un valor comercial de entre 4 mil y 5 mil UF, estamos hablando de entre 150 a 200 millones de pesos, probablemente, y que están completamente inundadas bajo el agua", indicó el comunicador.

Inundación en casas de Isla de Maipo / Captura Mega.

En este contexto, indicó que hay camiones trabajando en la zona, pero "aun así todo el trabajo que han hecho es insuficiente para poder retirar esta gran cantidad de agua. Colapsó un canal, el alcantarillado reventó, los colectores no fueron capaces de absorber y de trasladar toda el agua".

Toda esta situación provocó que algunas familias decidieran irse, mientras que otras están viviendo en sus segundos pisos. Iván, uno de los vecinos afectados, aseguró que "el año pasado pasó lo mismo, hubo un compromiso de la inmobiliaria de que esto no se iba a volver a repetir".



Según contó el hombre, todo habría comenzado la madrugada del viernes, durante el sistema frontal de la semana pasada, cuando notó que las habitaciones del primer piso estaban al menos bajo 15 centímetros de agua, por lo que varios de los artículos eléctricos se echaron a perder.

"Estábamos inundados, se mojó todo (…) Nos dimos cuenta cuando nos bajamos de la cama y estaba todo inundado. Está la humedad y todo, como son aguas servidas, entonces por las infecciones estamos en el segundo piso hasta que se hagan cargo de esto", relató.

Finalmente, Iván comentó que durante este martes tendrán una reunión con el gobernador regional y representantes de la inmobiliaria. "Vamos a ver qué nos ofrecen, porque ya aquí no queremos seguir viviendo, no nos dan la garantía de que no va a pasar todos los años lo mismo. Así no se puede vivir, esta casa la estamos pagando".

