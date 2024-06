Pronóstico de lluvia para este fin de semana: Conoce las zonas en donde se esperan precipitaciones

14 jun. 2024 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias para algunos sectores del país este sábado 15 y domingo 16, en el marco del intenso sistema frontal que afecta al territorio centro-sur.

En concreto, se trataría de 10 regiones en las que se registrarían lluvias, incluyendo la zona insular.

Zona insular

En el archipiélago de Juan Fernández, perteneciente a la región de Valparaíso, se han pronosticado lluvias para la madrugada del domingo.

Aton

Zona centro

Para el interior de la región de Valparaíso, en zonas como San Felipe y Los Andes, se esperan lluvias en la tarde y noche del sábado.

En O'Higgins, las precipitaciones se darán en la madrugada del sábado, en sectores como Pichilemu y Santa Cruz. El mismo día, se registrarán lluvias en Rancagua y Rengo durante la tarde.

En el Maule y Ñuble se han pronosticado lluvias para la primera mitad del sábado. En Biobío caerían chubascos aislados también el sábado, principalmente en la madrugada.

Zona sur

En La Araucanía, en zonas como Angol, Puerto Saavedra, Villarrica y Pucón, las lluvias caerán en la madrugada y la mañana del sábado.

En Los Ríos, el fenómeno también se dará en la primera mitad del sábado. En Panguipulli y Lago Ranco, las lluvias se registrarán desde las primeras horas de la jornada hasta la mañana, mientras que en Valdivia, La Unión y Río Bueno, ocurrirá solo en la madrugada.

Al norte de Los Lagos, se han pronosticado lluvias, principalmente, para la noche del domingo y se extenderán durante la semana. Sin embargo, a medida que se avanza hacia el sur, como Ancud y Chaitén, los chubascos incluyen todo el sábado y domingo.

Extremo sur

En la región de Aysén, en sectores como Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Caleta Tortel y Villa O'Higgins, la lluvia se presentará en todo el fin de semana, aunque con mayor frecuencia el día sábado. En el resto de la región, se esperan precipitaciones en la noche del domingo.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

Este fin de semana el centro de Santiago amanecerá nublado y se mantendrá así durante la tarde, con una mínima de 6° C para ambos días, y una máxima de 14° C el sábado, y de 15° C el domingo.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, se han pronosticado lluvias para el valle y la precordillera de la Región Metropolitana, durante la tarde del sábado.