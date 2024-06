Enorme socavón en estacionamiento de Talcahuano: Video muestra gran desnivel por fuertes lluvias

13 jun. 2024 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un socavón se registró en el estacionamiento de un conjunto habitacional en Talcahuano, en la región del Biobío, una de las zonas más afectadas por las lluvias que han azotado el país.

El bache tuvo lugar en el condominio Fuentes de Asturias y significó un aumento importante de la base, generando un desnivel que preocupa a los vecinos, ya que se podría ocasionar un accidente.

"Entendemos que la fuerza de las lluvias estos días ha sido muchísima y está fuera de lo que estábamos acostumbrados en los últimos, pero nos preocupa", comentó Viviana, una de las vecinas afectadas.

"Yo no entiendo mucho de construcción, pero me parece que no es común que suba tanto en tan pocos días", agregó.

Zona de catástrofe y suspensión de clases

Debido al intenso sistema frontal, el Gobierno decretó Zona de Catástrofe en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Asimismo, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión total de clases en las mismas siete regiones este jueves y viernes, con el fin de evitar riesgos durante los trasladados a los distintos establecimientos.

En el caso de La Araucanía, se suspendieron las clases en algunas comunas. Estas son: Chol Chol, Temuco, Galvarino, Curacautín, Angol, Renaico, Lumaco, Ercilla, Victoria, Los Sauces, Purén, Traiguén, Collipulli, Padre Las Casas, Freire, Cunco, Pitrufquén y Lautaro.

Se espera que durante la tarde de este jueves se registren tormentas eléctricas y granizos en la zona centro sur, incluida la Región Metropolitana. En cuanto a las lluvias, se ha pronosticado que se extiendan hasta este viernes 14 de junio.

