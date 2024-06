Vecinos de chilena asesinada en Austria relatan instantes en que homicida salió a la calle y fue abatido por la policía

13 jun. 2024 - 08:45 hrs.

Vecinos de la chilena de 22 años que fue asesinada en el apartamento donde residía en Viena, capital de Austria, relataron cómo fueron los minutos posteriores al crimen.

La joven residía en el país europeo debido a una visa Working Holiday y habría sido asesinada por su compañero de apartamento, un rumano de 26 años que posteriormente fue abatido tras enfrentarse a la policía.

De acuerdo a información de medios locales, el presunto homicida habría golpeado a la víctima con un hacha en la cabeza dentro del inmueble y, más tarde, decidió salir a la calle con el arma en sus manos.

En la vía pública fue visto a torso descubierto e incluso ocupó el arma para golpear una ventana y el vehículo de la policía que llegó hasta el lugar.

"Estaba gritando fuerte, lo que decía era incomprensible"

Cuando ocurrió el crimen, a eso de las 20:30 del martes, una vecina del sector que prefirió no ser identificada, estaba en el balcón de la casa de al frente cuando vio al homicida salir del apartamento.

"Oí al hombre correr hacia la calle. Estaba gritando fuerte, lo que decía era incomprensible. Sostenía un objeto grande en la mano, no podía decir qué probablemente era el hacha", relató a Heute.

Hombre que asesinó a joven chilena en Austria (redes sociales)

Tras presenciar el hecho, la mujer llamó a la policía, quienes rápidamente llegaron hasta el lugar. "El hombre saltó al coche de policía, los agentes de policía salieron inmediatamente de los coches y sacaron sus armas. Poco después el hombre yacía en la calle", complementó.

Otra de las personas que vio cuando el rumano salió de la vivienda fue Jessy. "Estaba en la calle y de repente vi a un tipo parado con un hacha. Él me vio y vino hacia mí, rápidamente di un paso atrás y me escondí detrás de una camioneta blanca y luego todo lo que vi, fue al perpetrador arrodillado, rezando y el hacha cayó al suelo", reveló al mismo medio.

Un día después del incidente, Jessy reconoció que "las cosas podrían haber sido diferentes si no me hubiera ido".

Quien también presenció el hecho fue Petra "no me lo puedo quitar de la cabeza, anoche no dormí", confesó. La testigo agregó que "él también me vio hablando por teléfono con la policía y agitó su hacha salvajemente y gritó algo, pero no lo entendí", contó, para añadir que posteriormente "saltó al coche de la policía y rompió dos veces los cristales".