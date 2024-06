"Dios, haz un milagro": Nieta de María Elcira Contreras clama por encontrarla con vida a un mes de su desaparición

12 jun. 2024 - 14:05 hrs.

La familia de María Elcira Contreras Mella continúa con su búsqueda, que se ha extendido desde hace un mes exactamente, luego de que la adulta mayor desapareciera en medio de una comida familiar en el Día de la Madre, el pasado 12 de mayo.

La mujer de 85 años se paró durante un instante para ir al baño, pero nunca más volvió, lo que encendió las alarmas entre su núcleo familiar.

Esta situación se registró en un restaurante ubicado en Limache, región de Valparaíso, desde donde se han ido revelando registros de ella antes de que se perdiera su rastro.

"Quisiera tener súperpoderes para abrigarte y rescatarte"

Una de las personas que ha estado firme en la búsqueda es Carla Hernández, nieta de María Elcira, quien hace poco publicó una imagen en su cuenta de Instagram con una foto acompañada de la adulta mayor.

Allí, Hernández reveló lo que le han preguntado sus hijos acerca de su abuela, sobre todo, esta semana, en la cual está pronosticado un intenso sistema frontal en Chile. En esta línea, clamó por encontrarla con vida lo antes posible.

"Se viene la lluvia y mis hijos me preguntan dónde dormirá la abuela, cómo lo hará para no mojarse. Ya no sé qué inventarles. No me gusta mentir, pero ante una situación de esta envergadura, ¿qué se hace?", señaló.

En este contexto, indicó que "cuando preguntan detalles se me parte el alma. Recuerdo la primera noche en que nos vinimos sin ti, queda 'abueli'. Mi sentir sigue siendo el mismo. Quisiera tener súperpoderes para abrigarte y rescatarte".

"Donde estés, no quiero que te mojes ni que sientas frío. Por favor, Dios, haz un milagro. Ya no aguantamos un día más sin ti", añadió la nieta de María Elcira.

Familia apunta a posible intervención de terceros

Carla Hernández conversó hace unos días con el matinal "Mucho Gusto" de Mega y se refirió a la investigación, la cual todavía no ha dado alguna respuesta certera sobre dónde podría estar María Elcira.

Ante esto, la nieta de la adulta mayor dijo que "sentimos que las piezas del puzzle están muy desordenadas, como que nada encaja, nada nos hace sentido".

De acuerdo a lo anterior, manifestó que "por eso creemos que hubo una intervención de terceros".

Cabe destacar que hace poco se estableció ampliar el rango de búsqueda en el sector desde donde desapareció la mujer, para así ver si existe la opción de hallar algún vestigio sobre el caso.