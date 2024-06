INDH se querella por tráfico de influencias contra Desbordes: El candidato a alcalde apunta a una operación en su contra

11 jun. 2024 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) decidió querellarse contra el exministro de Defensa, Mario Desbordes, y la ministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier, por el delito de tráfico de influencias, tras la filtración de una serie de mensajes de WhatsApp y que dejarían al descubierto un supuesto lobby a favor de la magistrada.

Ante la situación, el candidato a alcalde de la comuna de Santiago cuestionó el accionar del INDH, mientras que desde RN le entregaron su respaldo, acusando una "operación política".

El supuesto tráfico de influencias de Desbordes y Letelier

Fue un reportaje de Ciper el que reveló una serie de chats entre Desbordes y el exmagistrado Juan Antonio Poblete, quien pidió favorecer el nombramiento de Letelier en la Corte Suprema.

"Apoyémosla", respondió el exsecretario de Estado, tras lo cual siguieron las conversaciones y posteriormente el candidato a alcalde tuvo contacto con la ministra de la Corte Suprema, quien le agradeció sus aparentes gestiones.

¿Qué dijo Mario Desbordes sobre la querella del INDH?

En un video publicado en sus redes sociales, Mario Desbordes expuso una "cronología" de los últimos meses, comenzando con su nombramiento como candidato "para competir contra la candidata comunista, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, la candidatura más importante para el Partido Comunista en toda América Latina y quizá en el mundo".

"Estoy ganando en todas las encuestas que han sido públicas, muchas de ellas. Y sospechosamente entre medio, la Fiscalía de la fiscal Chong, tiene un informe desde hace más de un año que no tiene ninguna connotación especial, pero se lo entrega a Ciper. Ciper le da esta connotación negativa a mi actuar que no lo tiene, no hay ninguna infracción legal", expuso.

"Ahora el INDH, saliéndose de todo su marco legal, anuncia querellas. El INDH, cuando le hemos pedido que se querelle contra los asesinos de carabineros dice 'No puedo porque no tengo facultades'... Juzgue usted", agregó.

"Estoy tranquilo"

Desbordes señaló que "afortunadamente, se acaba de designar una fiscal que va a conocer esto y ahí estoy seguro de que rápidamente va a quedar en evidencia que no he actuado en ningún momento al margen de la ley, todo lo contrario, mi actuar se ajusta a derecho y es lo correcto".

"Estoy tranquilo porque soy el candidato a alcalde y le voy a ganar a Irací Hassler pese a todo este tipo de operaciones que vamos a tener que enfrentar una tras otra. Esta se va a caer a pedazos y tendrá que responder el INDH", añadió.

RN apoya a Desbordes ante querella del INDH

Por su parte, RN denunció "una operación política de desprestigio, orquestada, a nuestro juicio, por el Partido Comunista en contra del candidato único de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes".

En esa línea, expuso que la querella del INDH "no tiene fundamento" y que "no sólo representa una falta de criterio y un mal uso político, sino también una extralimitación de sus atribuciones, ya que en esta situación, el INDH no posee ninguna facultad para querellarse".

"Este acto por parte de los consejeros del INDH solo demuestra su complicidad con la alcaldesa Irací Hassler. Es lamentable que una institución tan importante como el Instituto Nacional de Derechos Humanos se haya convertido en una sede de activismo político de cara a la próxima elección municipal", añadió.