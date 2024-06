Operativo en supuesto matadero clandestino en San Bernardo: Fundación animalista acusa faenamientos

10 jun. 2024 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un extenso operativo se desarrolla en la mañana de este lunes en un supuesto matadero clandestino ubicado en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

Personal de Carabineros y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) llegó hasta el recinto, emplazado en el sector Cerro Negro, considerando que se estaría configurando el delito de maltrato animal, por lo que se habrían registrado algunas detenciones.

El presunto faenamiento

Además, en vista de que se faenarían diferentes especies, se estaría comprometiendo la salud de la población, ya que no se presentarían las condiciones sanitarias adecuadas.

MEGANOTICIAS

Hasta el recinto también llegaron fundaciones animalistas, desde donde han asegurado que han sido amenazados en reiteradas ocasiones por denunciar la situación.

¿Qué dijeron las autoridades por el supuesto faenamiento?

Claudio Ternicier, director del SAG en la RM, señaló que el jueves pasado se realizó junto a la Policía de Investigaciones (PDI) un procedimiento en el que se detuvo a una persona que estaba a cargo del supuesto matadero.

La diputada Camila Musante, en tanto, dijo que hay un sumario sanitario en curso decretado por la Seremi de Salud, ya que "no son buenas las condiciones en las que están siendo criados los animales".

No habría a simple vista evidencia de matadero

Liliana Ortiz, encargada del Departamento de Tenencia Responsable de la Municipalidad de San Bernardo, sostuvo que "esta es la segunda intervención que se realiza acá, fuimos alertados de esta situación a través de denuncias de vecinos y vecinas y de algunas agrupaciones rescatistas de animales".

"Condiciones de matadero ilegal por lo menos a simple vista, por ahora, según lo que se ve, no, pero claramente es una investigación que está en curso y no puedo afirmar que eso suceda o no suceda", agregó.

"Acá sí entran y salen camionetas con animales no vivos"

Por su parte, Nicole Rubio, directora de la Fundación Rescatando Patitas Chile, señaló "esta denuncia yo la hice hace aproximadamete un mes. Ha sido súper complejo, porque me han amenazado de muerte, con irme a buscar a la casa, lo hacen por redes sociales".

"Nosotros pudimos constatar acá en terreno todas las veces que vinimos que acá sí entran y salen camionetas con animales no vivos. Me atengo a que se investigue, pero yo sí tengo entendido que acá se realizan faenamientos", expuso.