"Es una opción real": Rodolfo Carter dice estar disponible para ser candidato presidencial

09 jun. 2024 - 15:13 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo 9 de junio, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, participó de las elecciones primarias en las que se elegirán a los candidatos que en octubre pelearán por sucederlo al mando de la comuna.

En la oportunidad, Carter entregó su apoyo al candidato Daniel Reyes, pero además se refirió a su "futuro político" tras dejar el sillón alcaldicio de La Florida.

Según dijo, el "servicio público y la política en general" forman parte de su vida y no descarta ser un candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año.

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida (Meganoticias)

Carter dispuesto a competir en la presidencial

"Ser candidato presidencial es una opción real", dijo sin rodeos el edil floridano al ser consultado por sus alternativas pasado diciembre.

"Chile me duele destruido por un Gobierno nefasto como este, me duele el nivel de delincuencia, el temor con que vive la gente, me duele la falta de crecimiento", dijo entre parte de sus razones para competir, posiblemente, en la presidencial.

"Yo no soy de los que se queja, yo me arremango las mangas y me meto al barro. Por tanto, quiero ser parte del proceso de reconstrucción de Chile después del término del Gobierno del Presidente Boric", añadió.

A pesar de esto, reconoce que optar al cargo de Presidente "no puede ser una obsesión".

"Hay demasiados políticos obsesionados que han dañado a Chile porque ponen sus intereses personales sobre la patria. Es una opción, la otra también, evidentemente, es el Congreso", dijo sobre sus otra alternativa para continuar en la vida pública.

"Cualquiera que sea pondré el mismo entusiasmo y el mismo corazón que puse en La Florida", cerró Rodolfo Carter.