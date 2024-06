Polémica por chacarero de Junaeb: Fiscalizarán colegios del Maule tras acusaciones sobre almuerzos

04 jun. 2024 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que se denunciara en redes sociales la entrega de una alimentación deficiente hacia los estudiantes municipales de la región del Maule, ahora se anunció una fiscalización en los distintos establecimientos de la zona.

Las críticas apuntan a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), luego que se viralizara una foto de un "chacarero" con escasos ingredientes como parte de un almuerzo especial por el Día del Alumno.

La situación fue denunciada por el diputado UDI e integrante de la comisión de Familia de la Cámara Baja, Felipe Donoso, quien también confirmó que, junto a la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, estarán a cargo de la inspección.

Redes sociales

"Haremos todo lo necesario para que no siga sucediendo"

"Esto está muchos escalones más abajo de lo inaceptable. Con la alimentación de los niños no se juega", escribió el parlamentario en sus redes sociales al momento de exponer lo ocurrido.

"Hace unos meses, manipuladoras de alimentos denunciaron que Junaeb no estaba entregando alimentos acorde a la alimentación correspondiente a los niños, quienes necesitan energía para que puedan estudiar de manera correcta", acusó.

Al respecto, dijo que estar "sumamente preocupado", ya que la situación alimenticia de los estudiantes no mejora. "Al contrario, ayer les entregaron de almuerzo un 'chacarero' que de tal no tiene mucho. Esto no puede ser y haremos todo lo que sea necesario para que no siga sucediendo".

En la misma publicación, por medio de un video, manifestó que la ración entregada estaba "en muy malas condiciones", puesto que solo contaba con "un pan, un tomate, unos poquitos porotos verdes y algún componente cárnico que no se parecía a lo que uno conoce como 'chacarero'".

"En algunos lugares hubo yogur y en otros no hubo yogur. Esto no es posible que suceda, porque cuando se entrega mala alimentación a los niños no tienen la capacidad energética, no tienen el plato fuerte del día", agregó.

"Llevaremos adelante una fiscalización aleatoria"

Según explicó el legislador a Radio Agricultura, "el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es ejecutado por empresas privadas que se adjudican los contratos mediante licitaciones públicas".

Dentro de esos acuerdos, "las comunidades pueden contar una vez al año con un menú especial que es distinto de las minutas regulares".

Por ello, el diputado reiteró que "dentro de los próximos días y acompañado de la directora nacional, llevaremos adelante una fiscalización aleatoria para conocer en terreno el tipo de alimentos que se entregan en las instituciones educacionales municipales".