Empieza un lluvioso y frío junio en algunas zonas del país: Revisa el pronóstico del tiempo para este sábado

31 may. 2024 - 22:38 hrs.

Para este primer día del mes, sábado 1 de junio, se espera la presencia de una jornada lluviosa en algunas zonas del país, mientras que en otros puntos del territorio nacional se pronostican cielos nublados, pero con bajas temperaturas.

Zona norte

El cielo se mantendrá nublado desde la región de Arica y Parinacota hasta la de Antofagasta, con máximas cercanas a los 20°C-

En Calama esperamos una mínima de 2° C y una máxima de 26° C y, mientras que en la región de Coquimbo, la temperatura máxima no superará los 22°C.

Zona centro

En la zona central se pronostica una escasa nubosidad en el litoral a la espera de una máxima de 19°C. En la región de O'Higgins el cielo variará de nublado a parcial, con máximas que serán cercanas a los 20°C.

En el Maule se acabarán las precipitaciones y mañana incluso saldrá el sol por la tarde con escasa nubosidad.

Zona sur

En la zona sur del país todavía quedan restos del sistema frontal que ha dejado precipitaciones desde la región del Maule hasta la de Aysén.

Este sábado en la región del Ñuble y del Biobío abundará la nubosidad por la mañana e incluso podría salir el sol por la tarde. Ya desde la región de la Araucanía hasta Los Lagos caerán chubascos durante la totalidad de la jornada.

¿Cómo estará Santiago?

Este sábado en Santiago el cielo estará nublado, con una mínima de 4° C y una máxima de 19° C.

El domingo los termómetros alcanzarán máximas de hasta 23° C, mientras que el lunes volverán a bajar hasta los 20° C.

Temperaturas pronosticadas para el resto del país

Arica: 16°C y 20°C

16°C y 20°C Iquique: 15°C y 19°C

15°C y 19°C Calama: 2°C y 26°C

2°C y 26°C Antofagasta: 14°C y 17°C

14°C y 17°C Copiapó: 11°C y 30°C

11°C y 30°C La Serena: 7°C y 17°C

7°C y 17°C Ovalle: 7°C y 22°C

7°C y 22°C Valparaíso: 10°C y 19°C

10°C y 19°C Rancagua: 3°C y 17°C

3°C y 17°C San Fernando: 5°C y 17°C

5°C y 17°C Curicó: 4°C y 16°C

4°C y 16°C Talca: 6°C y 16°C

6°C y 16°C Chillán: 5°C y 13°C

5°C y 13°C Concepción: 4°C y 12°C

4°C y 12°C Los Ángeles: 7°C y 12°C

7°C y 12°C Temuco: 5°C y 11°C

5°C y 11°C Valdivia: 5°C y 10°C

5°C y 10°C Osorno: 2°C y 9°C

2°C y 9°C Puerto Montt: 5°C y 9°C

5°C y 9°C Coyhaique: -2°C y 5°C

-2°C y 5°C Punta Arenas: 0°C y 5°C

0°C y 5°C Puerto Williams: -1°C y 3°C

