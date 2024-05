"Después de las lluvias, vienen las heladas": Revisa el pronóstico del tiempo para este viernes

23 may. 2024 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para este viernes 24 de mayo, asegurando "después de las lluvias, vienen las heladas", las cuales se sentirán en la zona centro sur del país tras el paso del sistema frontal.

Zona norte

De acuerdo al experto, durante la jornada habrá nubosidad matinal desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Antofagasta. "Luego el sol aparecerá en la costa, incluso, hasta Taltal", sostuvo.

La región de Atacama se mantendrá con nubosidad parcial, mientras que en La Serena y Ovalle el cielo estará nublado, a la espera de máximas de 17° C y 15° C.

Zona centro

"En la zona central de a poco van bajando las temperaturas. En el litoral de la región de Valparaíso se espera una mínima de 7° C. Se registrará algo similar en Viña del Mar, Maitencillo y San Antonio", informó.

En O'Higgins, en tanto, llegarán las heladas matinales en los valles y sectores precordilleranos, en donde se alcanzarán los -2° C como mínimo.

"En el Maule abundará la nubosidad con máximas que no pasan más allá de 10° C", añadió el comunicador.

Zona sur

En Chillán y Los Ángeles la temperatura descenderá hasta -1° C, "mucho frío por la mañana que irá abandonándonos a medida que avanza la jornada", explicó Leyton.

En cuanto a la región de La Araucanía, habrá niebla al comienzo de la jornada y luego el cielo variará a nubosidad parcial durante la tarde, con extremas -2° C y 11° C.

"En Valdivia la jornada comienza con 0° C, a diferencia de Osorno que llegará a tener -2° C", declaró el meteorólogo.

Extremo sur

"En el extremo sur el frío llegó para quedarse, con -7° C en Coyhaique, a la espera de tan solo 4° C como máximo", indicó.

En Punta Arenas se registrará nubosidad parcial en la tarde y en Puerto Williams se recibirán chubascos de agua nieve.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

De acuerdo a Jaime Leyton, el cielo de la capital estará nublado este viernes, con extremas de 5° C y 14° C. "Hay probabilidad de chubascos, pero baja, y en sectores cordilleranos", comunicó.

El sábado se espera una mínima de 6° C y una máxima 15° C. "Podrían caer algunas gotitas de agua por la noche hasta la madrugada del domingo. Ya por la mañana, variará a nubosidad parcial con una máxima de 15° C", anunció.

Temperaturas pronosticadas para el resto del país

Arica: 17°C y 19°C

Iquique: 15°C y 19°C

Calama: -1°C y 22°C

Antofagasta: 15°C y 17°C

Copiapó: 10°C y 22°C

La Serena: 9°C y 17°C

Ovalle: 10°C y 22°C

Valparaíso: 7°C y 13°C

Rancagua: 4°C y 12°C

San Fernando: 4°C y 11°C

Curicó: 4°C y 10°C

Talca: 3°C y 9°C

Chillán: -1°C y 10°C

Concepción: 2°C y 10°C

Los Ángeles: -1°C y 9°C

Temuco: -2°C y 11°C

Valdivia: 0°C y 10°C

Osorno: -2°C y 9°C

Puerto Montt: 1°C y 10°C

Coyhaique: -7°C y 4°C

Punta Arenas: 1°C y 6°C

Puerto Williams: 0°C y 3°C

Temperaturas pronosticadas para la zona insular

Isla de Pascua: 20°C y 24°C

Juan Fernández: 11°C y 13°C

Antártica: -8°C y -2°C