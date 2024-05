Bencinas volverían a bajar en junio: ¿Cuánto disminuirían los precios?

23 may. 2024 - 15:15 hrs.

El jueves 23 de mayo se registró una importante baja en el precio de las bencinas. La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) anunció que la gasolina de 93 y la de 97 bajaron -$30,1 por litro, mientras que el diésel tuvo un descenso de -$22,0 por litro.

Sin embargo, de acuerdo a las proyecciones de los especialistas, esta no sería la única baja que tendrán los combustibles, ya que en junio volverían a descender sus precios.

Incluso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando anunció esta baja, detalló que "esa tendencia va a continuar por algunos meses".

¿Cuánto bajarían las bencinas en junio?

Las estimaciones de los analistas indican que las bencinas volverían a bajar $30 el próximo 13 de junio, lo que permitiría acumular bajas de 60 pesos por litro, informó El Mercurio.

El economista del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, detalló que el nuevo descenso en los precios de las bencinas tendría relación con el tipo de cambio.

"Esta nueva caída se explica por el tipo de cambio, no tanto por el precio del petróleo. Este ya convergió a principios de mayo a niveles en torno a US$ 82 el barril el petróleo Brent. Este precio no se ha modificado respecto de sus niveles. Esto significa que para las gasolinas en junio no esperaríamos que la atracción a la baja estimada provenga del precio del petróleo", dijo.

Luego, Ortiz añadió que "esa tendencia a la baja va a ser a través del efecto del tipo de cambio, que se va a reflejar en un componente variable mucho más alto… que va a explicar la caída esperada para el 13 de junio".

En la misma línea, el economista senior de LyD, Tomás Flores, indicó que estas eventuales bajas podrían verse reflejadas en la inflación. "Una reducción de $60 por litro de gasolina, a producirse (en esta) y la siguiente determinación de precios, puede reducir la inflación en su efecto directo", indicó.

Por el contrario, el consultor de Hermann Consultores, Jorge Hermann, detalló al mismo medio que aún no habría claridad sobre las variaciones que podrían mostrar los precios de los combustibles.

"El panorama para los combustibles en tres semanas más está complejo de proyectar por la volatilidad del dólar. Por ejemplo, ayer subió $30, mientras que el petróleo ha permanecido estable en los US$82 el barril", comunicó.