Licitación de parquímetros en Providencia: Empresa presenta boleta falsa, Matthei se querella y apunta a Mercado Público

"¿Cómo puedo pagar el parking si al salir no estaban para el cobro, y no se puede pagar por alguna página y el número de teléfono no atienden?", "Estamos todos con el mismo problema, de no poder pagar un simple ticket...", "Se está perdiendo plata de la comuna de Providencia pagando a empresas que no están entregando el servicio pactado". Estos son sólo algunos de los reclamos de los usuarios en redes sociales sobre el servicio de la empresa Easy Parking en Providencia.

Hasta hace unas semanas, la entidad era la encargada del cobro de estacionamientos en casi dos mil calzos de la comuna. Pero al poco andar, el servicio de la firma generó un dolor de cabeza, no sólo a los vecinos, sino que también al municipio encabezado por la alcaldesa Evelyn Matthei.

El 20 de diciembre de 2023, la comisión evaluadora de la licitación pública le otorgó a la empresa el mejor puntaje para la postulación del proceso. "Esta Comisión Evaluadora estima la conveniencia de adjudicar a Easy Parking SpA con un puntaje ponderado de 98,28 puntos" la concesión del servicio de estacionamiento en la comuna.

La principal justificación que se entregó en ese momento, fue que Easy Parking era la empresa que ofrecía la mayor participación municipal por el total de los 18 meses del contrato. Con estos antecedentes a la vista, una semana después el concejo municipal aprobó la adjudicación del servicio a Easy Parking.

"Los problemas comenzaron al tiro. Nos dimos cuenta que no tenían la estructura, que no tenían la seriedad", comenta a Mega Investiga la alcaldesa Matthei. Prueba de ello fue que la empresa no realizó los pagos que correspondía al municipio por los derechos para explotar los calzos de estacionamiento de la comuna.

El Banco BCI protestó en dos ocasiones el cheque depositado por Easy Parking a la municipalidad por firma disconforme. Estas eran las primeras alertas que se encendían en el Palacio Falabella.

El 6 de marzo, la administración municipal decidió poner término anticipado al contrato, lo cual fue aprobado por el concejo veinte días después. Tras esto, el municipio fue a cobrar la boleta de garantía que había entregado Easy Parking. Fue aquí donde recibieron con sorpresa la respuesta del Banco Scotiabank: "La Boleta de Garantía no fue emitida por el Banco Scotiabank y el rut del proveedor, esta es, la empresa Easy Parking SpA, no figura en la base de datos del banco".

Así quedaba al descubierto que la empresa había presentado una boleta de garantía falsa por 3.500 UF, unos $130 millones. Al conocer los hechos, la jefa comunal optó por querellarse por los delitos de falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento privado falso.

La boleta de garantía falsa, por tanto, sería apenas la punta del iceberg de un millonario negocio de los parquímetros.

Boletas falsas y sociedades ficticias: el modus de Easy Parking

Según constató Mega Investiga, faltaban apenas siete meses para la apertura de la licitación, cuando se constituyó la empresa Easy Parking. Desde entonces, no registraban otros contratos de la entidad con el Estado, además de no tener una página web y un logo público, cuya marca sólo se evidenció en una publicación de Instagram del municipio.

El representante legal de la empresa es el abogado Pablo Baeza, quien figura en el contrato que firmó el municipio con Easy Parking. En la práctica, la firma era apenas una fachada de un holding que encabeza el empresario Mauricio Navas.

Así quedó demostrado en una de las charlas informativas que se hicieron en el municipio para explicar los alcances de la licitación. En el documento se puede apreciar a cinco asistentes quienes representaban a cinco empresas distintas.

Diego González fue en representación de Easy Parking, y Pablo Baeza hizo lo mismo por Chroma Sales SpA, una empresa en la que Mauricio Navas figura como administrador y representante legal de la firma. El propio Navas también asistió al encuentro, esta vez en representación de Geo Parking SpA. Todo un esquema complejo de pesquisar por los funcionarios municipales.

Baeza y Navas se conocen entre ellos, pues al revisar una audiencia de lobby en la Municipalidad de San Miguel, ambos se registraron como representantes de Geo Parking para exponer los problemas de la empresa en la ejecución del contrato en la comuna.

Geo Parking es conocida en el mundo de los parquímetros. Hace poco hizo noticia en Concepción luego de que la empresa adeudara casi $500 millones al municipio, lo que incluso motivó protestas de los trabajadores de la firma.

El problema escaló, luego de que el municipio se percatara que Geo Parking había presentado una boleta de garantía falsa del Banco Scotiabank, hecho por el cual el municipio terminó anticipadamente el contrato, inició un sumario administrativo y se querelló contra la empresa.

Polémica similar a la que se generó en San Miguel, donde el Municipio aplicó una multa de $247 millones a Geo Parking por incumplimientos contractuales.

El "zar de los parquímetros": el otro empresario detrás de la licitación que también denunció Matthei

Al encuentro en Providencia, también asistieron otros dos empresarios. Carlos López, en representación de Estacionar S.A y Cristián Coronel, por parte de ECM. López es Gerente Comercial en ECM y Coronel es Gerente de Desarrollo en la misma empresa. A su vez, Coronel es uno de los tres empresarios que constituyeron Estacionar S.A.

El entramado de firmas en esa reunión, finalmente se tradujo en que Coronel se presentaría a la licitación, esta vez con otra empresa a su nombre, Auto Orden S.A.

Si bien Coronel no se adjudicó la licitación, su nombre sí generó ruido en el municipio. En 2019, su figura ya era conocida por la administración de Matthei. Ese año, la alcaldesa se querelló en contra del empresario y el director de Tránsito de la municipalidad, por un presunto delito de cohecho, luego de que detectaran irregularidades en la distribución de fiscalizadores para el servicio de estacionamientos.

En ese entonces, Coronel comentó a La Tercera que recibió con "sorpresa" la denuncia de la alcaldesa y que "no hubo ninguna irregularidad".

El empresario es conocido en el negocio de los parquímetros. A su espalda tiene decenas de sociedades con las que postula a distintas licitaciones a lo largo del país. Las polémicas lo han acompañado en ese camino.

En 2011 BioBío informó que Coronel había sido condenado a tres años en Bolivia, "por los delitos de incumplimiento de contrato y evasión de impuestos", los que quedaron al descubierto tras el término de contrato que puso la Municipalidad de Cochabamba, contra la empresa ECM Ingeniería Presertec RC. En ese entonces, el Ministerio Público de ese país habría comprobado que la empresa sobreavaluó equipos consistentes en Parquímetros, máquinas tickeadoras y otros aparatos, los que alcanzaron un 400% por sobre su costo real.

Matthei: "No tenemos facultades para decir ‘mire, saben que más, esta empresa es chanta’"

En conversación con Mega Investiga, la alcaldesa de Providencia asegura que el negocio de los parquímetros "es un mercado tan sucio como el de las luminarias LED". La jefa comunal critica el actual funcionamiento de Mercado Público, plataforma administrada por Chile Compra y dependiente del Ministerio de Hacienda, a través de la cual se realizan los procesos de licitación. "Aquí falla Mercado Público, no puede ser solamente una plataforma donde se inscriban y donde haya llamados a licitación", señala Matthei.

A juicio de la alcaldesa, la plataforma no cumple con los estándares para asegurar que no se produzcan situaciones sobre posibles conflictos de interés o casos de corrupción.

"Esta es una labor que debiera ser el Mercado Público, usted comprenderá que para cualquier municipalidad estar empezando a mirar, quiénes son los socios y quiénes son los representantes legales, y en qué otras cosas están… O sea, nosotros tenemos cualquier cantidad de licitaciones todos los días, no podemos hacer ese trabajo", señala.

La jefa comunal explica que una medida que han adoptado, es restarle puntaje en la licitación a una empresa que registra algún término anticipado de contrato en otra entidad pública.

"No tenemos facultades para decir ‘mire, saben que más, esta empresa es chanta. Ha tenido problemas (…) Usted comprenderá que es bastante tonto que las 350 municipalidades tengan que estar haciendo ese trabajo, lo lógico es que se haga en forma centralizada, pero hasta ahora Mercado Público es una mera plataforma", afirma.

Según señala el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, "hoy día no hay restricción de parte de una empresa de haber sido querellada o condenada por un tribunal, para licitar nuevamente con el Estado".

Figueroa agrega que es necesario que los funcionarios públicos del municipio tengan las herramientas para poder "fiscalizar y acceder a bases de datos sistematizadas" para mejorar los controles de transparencia en las licitaciones.

Desde el municipio confirmaron que se hará una licitación privada, un procedimiento excepcional a través del cual el Municipio puede invitar a un "grupo acotado de personas o empresas", para participar del proceso.