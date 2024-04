Video muestra a chofer de bus Red que chocó a vehículo que iba en pista exclusiva: Conductor fue despedido

20 abr. 2024 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que un vehículo que circulaba por pista exclusiva de buses, fue acorralado y chocado intencionalmente por el conductor de una micro.

El hecho ocurrió en la comuna de Independencia y el chofer del transporte público, quien tampoco auxilió a las personas que había colisionado, fue despedido por la empresa de buses.

Cabe mencionar que quienes iban a bordo del auto impactado, eran funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes denunciaron el hecho ante Carabineros.

¿Cómo fue el choque de bus Red a vehículo que iba en pista exclusiva?

En el registro se puede ver cómo la micro acorrala violentamente al Nissan Pathfinder blanco que se trasladaba por la pista de buses. Tal fue el golpe, que el vehículo particular casi quedó sobre el bandejón central de la esquina de calle Olivos con avenida Independencia.

El autor del video, el usuario de Tiktok, @lupo_x, quien se movilizaba en moto, consignó en el video, "bus RED choca a vehículo menor y lo saca de pista exclusiva. ¿Será necesario?".

Según explicó Carabineros a LUN, a pesar de que sea una falta transitar por la pista exclusiva, lo que hizo el conductor de la micro sería un delito. "Hay un daño a la convivencia vial porque hay una intencionalidad por parte del conductor del bus de causarle un daño al vehículo (de pasajeros)", explicó la teniente Tatiana Domínguez.

Además, el chofer no se detuvo a prestar ayuda al auto que colisionó, sino que se escapa del lugar. "Él no se puede dar a la fuga, tiene que ver en qué condición quedó el otro conductor, si está lesionado o no", se sostuvo.

El Ministerio de Transporte señaló que se contactó con la empresa STU, responsable del recorrido en cuestión, los que confirmaron que el conductor fue despedido.

