Madre e hijas se reencuentran en Cartagena después de 26 años separadas: Así se gestó la emotiva reunión familiar

08 mar. 2024 - 16:59 hrs.

26 años pasaron para que una madre se reencontrara con sus hijas, de quienes se separó por distintas circunstancias de la vida, cuando ellas tenían apenas 5 y 6 años.

Durante estas décadas, las hermanas buscaron a su progenitora por distintos medios, pero no tuvieron éxito en sus intentos. Eso, hasta que acudieron a Carabineros, que logró dar con la ubicación de la mujer que ya había perdido la esperanza de reencontrarse con sus familiares.

"Muy felices por conocer nuestra historia"

Bernarda Hermosilla estaba en su casa en Cartagena, región de Valparaíso, cuando a principios de marzo llegaron funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría de Carabineros de aquella localidad para darle una importante noticia.

Resulta que dos mujeres, de 30 y 31 años, habían solicitado ayuda a la policía bajo el argumento de que estaban buscando a su madre, siendo ella el objetivo de las intensas averiguaciones de las hermanas.

La madre y sus dos hijas, acompañadas por funcionarios de Carabineros de Cartagena (El Líder de San Antonio)

Una vez que se confirmó el vínculo familiar entre las tres protagonistas, el pasado miércoles 6 ocurrió el reencuentro en oficinas de la mencionada comisaría, en donde compartieron de un desayuno.

"Llevo muchos años buscando a mi mamá, pero la vida no me tenía preparada, la vida todavía no tenía el escenario ideal para poder buscarla, hasta que lo decidimos y estamos acá después de 26 años. Estamos muy felices por conocer nuestra historia", señaló María José Díaz, la hermana mayor que viajó desde Antofagasta para reunirse con su progenitora.

¿Cómo se gestó el hallazgo de la madre?

Por su parte, Camila Díaz (la menor) detalló el proceso que les permitió dar con el paradero de Bernarda.

"Me acerqué a la comisaría de Ñuñoa, donde yo vivo, y se pudieron comunicar con personal de acá (de Cartagena). Se pudo ubicar a mi madre en menos del tiempo que yo esperaba, así que nosotras quedamos muy agradecidas de Carabineros, de habernos reunido con ella", comentó al diario El Líder de San Antonio.

Por último, Bernarda se declaró "contenta, muy alegre, emocionada. No tengo palabras para decir la emoción tan grande que tengo, una felicidad enorme".