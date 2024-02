"Prepárense para jornadas muy, muy cálidas": El pronóstico de Alejandro Sepúlveda para el litoral central del país

10 feb. 2024 - 18:14 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, pronosticó este sábado 10 de febrero que las temperaturas máximas llegarán hasta los 35° C la próxima semana, en algunas zonas del litoral central del país.

“El calor no afloja. Prepárense para jornadas muy, muy cálidas a partir del lunes o martes” en la zona centro, que incluso podrína alcanzar parte del sur del país, dijo el comunicador.

Alejandro Sepúlveda

¿Cuál es el pronóstico desde este sábado?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, en Los Ángeles, la temperatura llegó este sábado a 36° C, mientras que, en Valparaíso, se ubicó en 23° C, con cielos prácticamente despejados”.

Durante la tarde de esta jornada, advirtió el especialista, “se podrían producir vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h en general, en Valparaíso, Viña del Mar, Pichilemu, Navidad”.

En Rancagua, en tanto, el peak fue de 32° C, mientras que en las regiones del Maule y Ñuble, las máximas fluctuaron entre 31° C y 32° C. Sin embargo, “a partir del lunes 12 de febrero, van a andar en 34° C y 35° C. El calor no quiere soltar los valles de la zona central”, apuntó.

Todo sobre El Tiempo