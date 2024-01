"No están tan mal como piensan": Tiktoker venezolano llama a los chilenos a valorar las cosas que hay en el país

26 en. 2024 - 11:10 hrs.

A través de un video de TikTok, un migrante de nacionalidad venezolana se hizo viral tras destacar ciertos aspectos de Chile.

En esta oportunidad, el usuario identificado como @alirioreal hizo hincapié en algunos paraderos del transporte público presentes en Santiago, los que destacan por su tecnología y lo inclusivos que son con gente con alguna discapacidad visual.

"Las cosas de Chile no dejan de sorprenderme"

Al inicio del post subido a redes sociales, el tiktoker declara que "las cosas de Chile no dejan de sorprenderme. Estoy en un paradero de buses urbanos. Y este paradero te dice cuándo viene el otro bus en una pizarra eléctrica. Es decir está todo medido por el tiempo".

Alirio Real

"Además si también le das (presionas) un botón, por si tienes algún problema visual, te dice con voz cuando viene la otra micro", añade, mientras hace el intento para el video.

"Muchas personas siguen hablando mal de Chile"

Mientras seguía mostrando los atributos de la infraestructura, el usuario de la plataforma lanzó un sentido mensaje para llamar a reflexionar sobre las comodidades que hay en el país.

Al respecto, precisó que "hay muchas personas que siguen hablando mal de Chile, incluso chilenos que no valoran lo que está aquí, porque no han visto lo que hay en otros países, que la verdad no le llega ni cerca a la tecnología y a las cosas que tenemós acá".

"Así que a valorar y a cuidar todo lo que hay en Chile, porque cuando salgan a países vecinos se van a dar cuenta de que no están tan mal como piensan", cerró.

Mira el video:

@alirioreal Chile tiene paraderos de BUSES que HABLAN 🚍😱 UN LUJO 😱 son INTELIGENTES! 🇨🇱 chile santiagodechile buses En Chile los paraderos de buses son inclusivos, hablan para las personas no videntes, es súper tecnológico y moderno!!! Lo sabías?? vivachile chichilelelevivachile🇨🇱 soloenchile chilenos santiago providenciachile lascondeschile estoeschile busesbyd buseschilenos microschilenas loschilenos asieschile chilemoderno chileviral ylaqueso buseselectricos byd chilenos ♬ original sound - Alirio Real

Todo sobre Virales