¿Vale la pena buscar trabajo en pleno verano? Revisa estos consejos

27 en. 2024 - 09:15 hrs.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indicó que la tasa de desempleo durante el 2023 fue cercana al 9%, una cifra que no debiera variar mucho este año, debido a las bajas proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, aunque para muchos ha sido difícil encontrar trabajo, en 2024, no tendría porqué resultar más difícil encontrar un lugar al cual incorporarse.

"Por eso, es importante continuar la búsqueda de empleo en verano, ya que, aunque tradicionalmente muchas empresas bajan o detienen sus procesos de contratación, se dan algunos fenómenos de los que se puede sacar ventaja: la menor demanda de postulantes y el incremento de las ofertas de temporada, asociadas a reemplazos y trabajos estacionales en turismo y agricultura, por ejemplo", destaca Abraham Lazo, director de Lofwork, centro de negocios integral que asesora a empresas pequeñas y medianas en diversos procesos.

Según el INE, en Chile existen poco más de 16 mil personas en edad de trabajar, 16,2% de las cuales corresponde a jóvenes desempleados, la mayor tasa de desocupación reflejada en el “Termómetro Laboral Nacional” de SENCE.

“Especialmente para los jóvenes, es bueno que estén atentos a las ofertas laborales, independiente que sean por un plazo fijo. Para ellos, los reemplazos son una buena oportunidad, ya sea por semanas, un mes o más. En la medida que agreguen valor y marquen la diferencia, podrán abrir puertas para mantenerse en la empresa o adquirir la experiencia deseable para otras organizaciones”, comenta Abraham Lazo.

Asimismo, en estos meses aumentan los trabajos estacionales en áreas de atención al cliente y en el canal Horeca. De hecho, para este verano la Subsecretaría de Turismo estima el arribo de alrededor de dos millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento de 17,5% en comparación con la temporada anterior.

Pero, ¿qué pasa con las personas que ya tienen trabajo y están buscando mejores cargos y/o salarios? En esos casos, el director de Lofwork recomienda revisar constantemente los avisos laborales, aún cuando puede que sea en marzo cuando se publiquen más ofertas. “Es importante que los postulantes conozcan el mercado en el que está inserta la empresa en la que aspiran trabajar, para que puedan identificar cómo venderse mejor y cuándo es el momento indicado para dar el salto, porque cambiar de trabajo siempre implica riesgos”, complementa Lazo.

Todo indica que este 2024 será un año complejo en materia laboral, por lo tanto, es importante no decaer en la búsqueda de empleo y no descartar las opciones temporales. Estas últimas no sólo permiten ganar dinero, sino también experiencia y recomendaciones, las que podrían marcar la diferencia al momento de postular a un cargo con proyecciones a largo plazo.

Consejos para buscar trabajo

Frente una economía contraída y un mercado laboral acotado, la búsqueda de empleo es en sí un trabajo, pero, vale la pena destinar esfuerzo y dedicación para marcar la diferencia. En el centro de negocios Lofwork entregan cinco consejos clave: