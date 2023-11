"Estoy asustada... no soy capaz de volver a trabajar": El dramático testimonio de profesora que sufrió violento robo

27 nov. 2023 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

Bárbara, la profesora del Centro Educativo Pudahuel que fue víctima del robo de su camioneta, habló con Meganoticias Alerta sobre cómo vivió el hecho ocurrido el pasado viernes 24 de noviembre en la Región Metropolitana.

El robo, que ocurrió en pleno horario laboral y en las afueras del recinto educacional, quedó grabado por cámaras de seguridad del sector.

"Siento que no soy capaz de volver a trabajar"

"Me siento asustada, vulnerada, siento que no soy capaz de volver a trabajar", partió su relato Bárbara.

"Me bajé del vehículo, iba entrando a almorzar, cuando se me acercan tres jóvenes y me toman por la espalda, yo pensé que era una broma de mis estudiantes porque ellos tienden a abrazarme, son cariñosos, entonces pensé eso, pero cuando los miré me di cuenta de que no eran ellos y que me estaban quitando las llaves", agregó.

Meganoticias

"Cuando vieron que no me las podían quitar, me tiraron al suelo y me comenzaron a pegar... entre los tres me quitaron las llaves", siguió, añadiendo que, debido al nivel de tecnología del vehículo, los asaltantes tardaron en encenderlo.

Volvió al auto para rescatar pertenencias

“En eso pensé en mi computador que es de mi trabajo porque nosotros estamos en proceso de evaluación docente, entonces yo tenía todo mi trabajo de todo el año, y ya estaba agotada”, dijo Bárbara.

"Saqué mis cosas, un regalo de mi hijo porque justo ese día iba a celebrar su cumpleaños en su jardín, que está a muy pocas cuadras, y lo único que agradezco es que no estuviera conmigo porque sino quizá hubiera sido diferente", añadió.

La mujer fue auxiliada por alumnos y colegas. Uno de los asaltantes "le pegó un tiro en las piernas a una compañera de trabajo y después hizo un disparo al aire. Volví a mi auto para sacar cosas y ahí me pusieron la pistola en la cabeza".

"Cuando se fueron con la camioneta me volví loca, no lo podía creer porque me estaban esperando, nunca pensé que me iba a pasar algo así en mi trabajo", dijo la docente.