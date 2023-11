Alcalde de Algarrobo se entregaría a la justicia este miércoles

22 nov. 2023 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), se entregaría este miércoles a la justicia a raíz de la orden de detención vigente que pesa en su contra por los delitos de malversación y cohecho tras el desfalco de más de $1.000 millones desde la municipalidad.

Según información preliminar, el jefe comunal podría llegar hasta dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de San Antonio, donde sería arrestado. De lo contrario, concurriría directamente al tribunal para ser formalizado.

Consejo municipal decidió destituir al alcalde

Esta mañana se realizó un consejo municipal en la comuna, donde se acordó pedir la destitución del alcalde y realizar una auditoría con la información que entregó a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Belén Carrasco, tesorera del municipio y expareja de Yáñez, que quedó en prisión preventiva este martes tras reconocer los hechos.

Si bien el alcalde ha sido buscado por las policías en dos de sus domicilios, aún no ha logrado ser encontrado, por lo que permanece prófugo de la justicia en vista de la orden de captura que pesa en su contra.

Alcalde subrogante se va de vacaciones

Este miércoles, el alcalde subrogante, Cristián Celedón, entregó detalles del caso y anunció que hoy se irá de vacaciones.

"Yo tengo vacaciones pronosticadas desde mucho antes de que esto se supiera. Si yo lo hubiera sabido no habría tomado las vacaciones que voy a tomar, esto está preparado de meses. El cargo de alcalde subrogante es una cuestión temporal", dijo tras encabezar el consejo municipal.

La autoridad expuso que "si bien es cierto que otra persona va a tomar el cargo, yo llego el 11 de diciembre a retomar, a hacerme cargo de la municipalidad y tratar de sacar esto. La municipalidad sigue funcionando (...) hay otro subrogante que tiene las mismas facultades y las mismas atribuciones que tiene el alcalde titular".

"Él iba a renunciar"

Asimismo, reconoció que "hay trascendidos de que (el alcalde) se iba a entregar el día de hoy en la mañana, yo sé extraoficialmente que eso no fue así, por lo tanto, será la Fiscalía la que determine la manera de ubicarlo en comunicación con la PDI".

"Yo conversé con él por última vez el día de ayer, me llamó por teléfono y me solicitó si yo le podía redactar un documento que señalara que él iba a renunciar, pero me dijo que lo dejara abierto, me dijo que era una de las posibilidades y que no tenía muy claro lo que iba a hacer", expuso Celedón, mencionando que Yáñez "está siendo asesorado por un abogado".

Consultado por la relación entre Belén Carrasco y el alcalde, indicó que él es quien "hace las contrataciones y las autoriza. Yo evidentemente notaba una relación más cercana que con los otros funcionarios. Si me preguntan nunca vi una relación totalmente amorosa, nunca los vi de la mano (...) pero era un secreto a voces".